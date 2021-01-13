13-річна дочка Міли Йовович дебютувала на сторінках Vogue

Міла Йовович і її старша дочка, 13-річна Евер Габо Андерсон, знялися в новій фотосесії. Зіркова мама і модель-дебютантка позували для січневого випуску Vogue Arabia.

Кілька яскравих знімків журнал опублікував на своїй сторінці в Instagram. Дівчинка не вперше з'являється на сторінках модних видань, але для глянцю такого високого рівня позує вперше.

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На спільному знімку з мамою Евер відображена у схожому тренчі і з таким самим виразом обличчя. Її бунтарський образ доповнює розпатлана зачіска і макіяж з акцентом на очі.

Старша дочка актриси не тільки пробує себе в модельній сфері, а й поступово завойовує кінематограф. Юна актриса знялася в супергеройському бойовику Marvel Чорна вдова, а також отримала головну роль в казці Пітер Пен і Венді. У шлюбі з режисером Оселі зла Полом Андерсоном Міла Йовович також виховує 5-річну Дашіел Іден і малятко Ошин, якій в лютому цього року виповниться рік.

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