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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Донька Юена МакГрегора наважилася на зйомку ню (18+)

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Донька шотландського актора вразила своєю сміливістю - фото 1
Донька шотландського актора вразила своєю сміливістю

Оголена донька шотландського актора Юена МакГрегора позувала відомому майстру фото у стилі ню.

Донька відомого актора Юена МакГрегора, який грав роль Обі-Вана Кенобі у стрічці "Зоряні війни", Клара, роздяглася для сміливої зйомки.

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22-річна Клара МакГрегор голою позувала для фотографа Андреа Мете, котрий славиться світлинами у стилі ню.

Донька актора знялася оголеною - фото 289438
Донька актора знялася оголеною

Одну зі світлин Клара підписала цитатою з фільму Пітера Віра "Спілка мертвих поетів".

Донька актора знялася оголеною - фото 289434
Донька актора знялася оголеною
Донька актора знялася оголеною - фото 289435
Донька актора знялася оголеною

"Ми читаємо та пишемо вірші не тому, що це красиво. Ми читаємо та пишемо вірші тому, що ми представники людства, а людством керують почуття. Медицина, юриспруденція, бізнес, прикладні науки – все це благородні заняття. І вони необхідні, щоб забезпечити нам життя. Але поезія, краса, романтика, любов – це саме те, чому ми залишаємося живими, – написала Клара МакГрегор під оголеним фото.

Донька актора знялася оголеною - фото 289437
Донька актора знялася оголеною
Донька актора знялася оголеною - фото 289436
Донька актора знялася оголеною

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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