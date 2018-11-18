Донька Юена МакГрегора наважилася на зйомку ню (18+)

Оголена донька шотландського актора Юена МакГрегора позувала відомому майстру фото у стилі ню.

Донька відомого актора Юена МакГрегора, який грав роль Обі-Вана Кенобі у стрічці "Зоряні війни", Клара, роздяглася для сміливої зйомки.

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22-річна Клара МакГрегор голою позувала для фотографа Андреа Мете, котрий славиться світлинами у стилі ню.

Донька актора знялася оголеною

Одну зі світлин Клара підписала цитатою з фільму Пітера Віра "Спілка мертвих поетів".

Донька актора знялася оголеною

Донька актора знялася оголеною

"Ми читаємо та пишемо вірші не тому, що це красиво. Ми читаємо та пишемо вірші тому, що ми представники людства, а людством керують почуття. Медицина, юриспруденція, бізнес, прикладні науки – все це благородні заняття. І вони необхідні, щоб забезпечити нам життя. Але поезія, краса, романтика, любов – це саме те, чому ми залишаємося живими, – написала Клара МакГрегор під оголеним фото.

Донька актора знялася оголеною

Донька актора знялася оголеною

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