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Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку

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Сурі Круз - фото 1
Сурі Круз / hollywoodlife

Донька Тома Круза і Кеті Холмс, 13-річна Сурі, вирушила з подружкою на прогулянку по Нью-Йорку, одягнувши доволі яскравий і незвичайний наряд.

В результаті вона одразу привернула увагу папараці, які взялися фотографувати дівчинку. Як осінній лук Сурі вибрала яскраву жовту довгу спідницю і об'ємну блузку.

І ще: Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським

Нагадаємо, раніше інтернет-користувачі помітили, що Сурі дуже сильно схожа на свого батька – голлівудського актора Тома Круза. Наразі опікою дівчинки займається Кеті Холмс, оскільки після розлучення з Крузом вона забрала Сурі до себе. Сам актор з дочкою практично не спілкується.

Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку - фото 359370

Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку - фото 359371

Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку - фото 359372

Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку - фото 359373

Тим часом сам Том Круз після візиту до Києва та Одеси приїхав до Львова, де зустрівся з міським головою міста Андрієм Садовим. Дізнайтесь, куди ж зірка франшизи "Місія нездійсненна" вирушить далі!

ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів

Джерело: hollywoodlife
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