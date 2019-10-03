Донька Тома Круза прогулялася в яскравому вбранні по Нью-Йорку

Донька Тома Круза і Кеті Холмс, 13-річна Сурі, вирушила з подружкою на прогулянку по Нью-Йорку, одягнувши доволі яскравий і незвичайний наряд.

В результаті вона одразу привернула увагу папараці, які взялися фотографувати дівчинку. Як осінній лук Сурі вибрала яскраву жовту довгу спідницю і об'ємну блузку.

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Нагадаємо, раніше інтернет-користувачі помітили, що Сурі дуже сильно схожа на свого батька – голлівудського актора Тома Круза. Наразі опікою дівчинки займається Кеті Холмс, оскільки після розлучення з Крузом вона забрала Сурі до себе. Сам актор з дочкою практично не спілкується.

Тим часом сам Том Круз після візиту до Києва та Одеси приїхав до Львова, де зустрівся з міським головою міста Андрієм Садовим. Дізнайтесь, куди ж зірка франшизи "Місія нездійсненна" вирушить далі!

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