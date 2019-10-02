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Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
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Голлівудський актор Том Круз після візиту до Києва та Одеси приїхав до Львова, де зустрівся з міським головою міста Андрієм Садовим. Дізнайтесь, куди ж зірка франшизи "Місія нездійсненна" вирушить далі!
Том Круз прилетів до Львова власним літаком Gulfstream 4. З аеропорту актор попрямував у центр міста, де його вже чекали міський голова Андрій Садовий разом з дружиною Катериною Кіт, а також голова ЛОДА Маркіян Мальський. Мер вручив голлівудській зірці пам'ятну монету короля Данила Галицького і книгу Сергія Плохія.
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"Львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон", – пожартував Садовий, опублікувавши селфі з Крузом.
У свою чергу Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей міста Львова: "Дякую, що прийняли нас у вашому прекрасному місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!"
Відомо, що актор прибув до України, щоб розглянути локації для зйомок свого нового кінопроєкту. "Україна потребує доброї промоції. Сьогодні Том Круз побачив Львів, побачить також інші локації в місті. А опісля – хоче пізнати наші Карпати", – розкрив Андрій Садовий подальші плани Тома Круза.
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