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Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото

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Том Круз у Львові - фото 1
Том Круз у Львові / Євген Кравс

Голлівудський актор Том Круз після візиту до Києва та Одеси приїхав до Львова, де зустрівся з міським головою міста Андрієм Садовим. Дізнайтесь, куди ж зірка франшизи "Місія нездійсненна" вирушить далі!

Том Круз прилетів до Львова власним літаком Gulfstream 4. З аеропорту актор попрямував у центр міста, де його вже чекали міський голова Андрій Садовий разом з дружиною Катериною Кіт, а також голова ЛОДА Маркіян Мальський. Мер вручив голлівудській зірці пам'ятну монету короля Данила Галицького і книгу Сергія Плохія.

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"Львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон", – пожартував Садовий, опублікувавши селфі з Крузом.

Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото - фото 359136

У свою чергу Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей міста Львова: "Дякую, що прийняли нас у вашому прекрасному місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!"

Том Круз і Андрій Садовий - фото 359123
Том Круз і Андрій Садовий / Фото: Євген Кравс
Зірковий гість на балконі Львівської Ратуші - фото 359122
Зірковий гість на балконі Львівської Ратуші / Фото: Євген Кравс

Відомо, що актор прибув до України, щоб розглянути локації для зйомок свого нового кінопроєкту. "Україна потребує доброї промоції. Сьогодні Том Круз побачив Львів, побачить також інші локації в місті. А опісля – хоче пізнати наші Карпати", – розкрив Андрій Садовий подальші плани Тома Круза.

Львів'яни залюбки фотографувались з Томом Крузом - фото 359131
Львів'яни залюбки фотографувались з Томом Крузом / Євген Кравс
Том Круз на площі Ринок - фото 359130
Том Круз на площі Ринок / Євген Кравс

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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