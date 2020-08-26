Ремейк архівного знімка став хітом в мережі: фотопорівняння

Відтворена сином стара фотографія батька підірвала інтернет. Знімки опублікував користувач Reddit з ніком DasMech.

Чоловік відтворив знімок, на якому його батько тримає новонародженого сина на руках. У користувача також народився син і він спробував максимально точно відтворити старе фото.

І ще: Коли пранк не вдався: кумедне відео з парою розвеселило мережу

Для цього чоловік навіть відростив такі ж вуса, як були у його батька. На новому кадрі користувач також тримає на руках новонародженого.

Рімейк старого фото став хітом в мережі. Користувачі відзначили неймовірну схожість і пожартували, що чоловік повинен змусити свого сина зробити такий же знімок в майбутньому.

Дивіться також: Дівчина знімала відео для TikTok, але щось пішло не так