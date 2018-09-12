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Донька Мадонни дебютувала на Тижні моди

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Образ Лурдес дещо шокував публіку - фото 1
Образ Лурдес дещо шокував публіку / instagram

Донька культової співачки Мадонни з'явилася на подіумі в рваних джинсах over-size і оригінальному топі.

Донька Мадонни – 21-річна Лурдес – здійснила свій дебют на Тижні моди в Нью-Йорку.

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Для свого першого виходу вона зупинила вибір на бренді спортивного одягу Gypsy Sport. Фото було опубліковане на Instagram-сторінці дівчини. Образ, в якому Лурдес з'явилася на подіумі, дещо шокував публіку. Це були джинси over-size, одягнені поверх бікіні, а також дивний топ з ланцюжків з черепашками, який ледь прикривав груди.

Сама Мадонна днями шокувала фанатів зайвою вагою. Знаменитість виходила з ресторану Casa Cruz. Зірка постала перед фотографами в рожевій сукні-міді у великих квітах, чорному трикотажному кардигані і туфлях на високих підборах зі своєрідними застібками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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