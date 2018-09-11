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Наче Мадонна: Lady Gaga перевтілилась для Vogue

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Lady Gaga прикрасила обкладинку Vogue - фото 1
Lady Gaga прикрасила обкладинку Vogue / instagram.com/ladygaga

Популярна співачка Lady Gaga прикрасила новий номер глянцю Vogue.

32-річна американська співачка Lady Gaga зовсім не збирається поступатись епатажем молодому поколінню. Це проявляється не лише у її творчості, а й профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать 29 млн осіб. Щоправда, нещодавно білявка вирішила нагадати, що все ж залишається доволі жіночною. Тому вона поділилась чарівними кадрами для нового номера Vogue, на яких нагадала фанатам Мадонну у молодості. Що й казати, зірка уміє перевтілюватись:

І ще: Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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