Наче Мадонна: Lady Gaga перевтілилась для Vogue

Популярна співачка Lady Gaga прикрасила новий номер глянцю Vogue.

32-річна американська співачка Lady Gaga зовсім не збирається поступатись епатажем молодому поколінню. Це проявляється не лише у її творчості, а й профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать 29 млн осіб. Щоправда, нещодавно білявка вирішила нагадати, що все ж залишається доволі жіночною. Тому вона поділилась чарівними кадрами для нового номера Vogue, на яких нагадала фанатам Мадонну у молодості. Що й казати, зірка уміє перевтілюватись:

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