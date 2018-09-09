Мадонна шокувала фанатів зайвою вагою

Фанати переживають через стан співачки Мадонни.

60-річна Мадонна була впіймана папараці зненацька в Лондоні. На фотографіях співачка виглядає не найкращим чином.

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Знаменитість виходила з ресторану Casa Cruz. Зірка постала перед фотографами в рожевій сукні-міді у великих квітах, чорному трикотажному кардигані і туфлях на високих підборах зі своєрідними застібками. Для того, щоб повечеряти в такому закладі всесвітньо відома співачка вибрала зовсім невідповідну зачіску.

Широкі невищипані брови, відросле коріння волосся, жовті зуби і зайва вага спантеличили фанатів. "Я так з дому в магазин не ходжу, а вона на вечерю пішла", "Так, зачіска огидна", "Не можу повірити, що це Мадона!", – залишили свої коментарі в мережі обурені і розбурхані шанувальники творчості знаменитості.

Мадонна шокувала фанатів зайвою вагою

Мадонна шокувала фанатів зайвою вагою

Мадонна шокувала фанатів зайвою вагою

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