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Донька Джонні Деппа прикрасила обкладинку модного журналу

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Лілі-Роуз Депп - фото 1
Лілі-Роуз Депп / instagram

21-річна актриса і модель Лілі-Роуз Депп прикрасила обкладинку модного журналу Elle. Знаменитість стала зіркою квітневого номера.

На своїй сторінці в Instagram дочка актора Джонні Деппа опублікувала кілька знімків, на яких позує в яскравих нарядах від модного будинку Chanel: вона є амбасадором компанії вже кілька років.

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На першому кадрі 21-річна модель позує в чорному мініплатті з відкритим верхом, підкресливши талію поясом з логотипом бренду. Красуня доповнила свій образ обідком на голові, кульчиками, годинником і яскравим макіяжем, зробивши основний акцент на губах.

Для другої фотографії дочка Джонні Деппа вибрала облягаючий комбінезон чорного кольору в дрібну цятку з ефектним вирізом в області декольте, а також рукавички в тон і шкіряний ремінь з фурнітурою. Відомо, що фотографом знаменитості був Волкер Бантінг, з яким у неї дружні стосунки, тому працювати їм було легко і комфортно. Гортайте галерею:

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