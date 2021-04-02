Донька Джонні Деппа прикрасила обкладинку модного журналу

21-річна актриса і модель Лілі-Роуз Депп прикрасила обкладинку модного журналу Elle. Знаменитість стала зіркою квітневого номера.

На своїй сторінці в Instagram дочка актора Джонні Деппа опублікувала кілька знімків, на яких позує в яскравих нарядах від модного будинку Chanel: вона є амбасадором компанії вже кілька років.

І ще: Спокуслива тренерка показала, як спорт змінив її тіло: фото до і після

На першому кадрі 21-річна модель позує в чорному мініплатті з відкритим верхом, підкресливши талію поясом з логотипом бренду. Красуня доповнила свій образ обідком на голові, кульчиками, годинником і яскравим макіяжем, зробивши основний акцент на губах.

Для другої фотографії дочка Джонні Деппа вибрала облягаючий комбінезон чорного кольору в дрібну цятку з ефектним вирізом в області декольте, а також рукавички в тон і шкіряний ремінь з фурнітурою. Відомо, що фотографом знаменитості був Волкер Бантінг, з яким у неї дружні стосунки, тому працювати їм було легко і комфортно. Гортайте галерею:

Це цікаво: Спокуслива Демі Роуз похизувалась формами лише у корсеті (18+)