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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Донька Брюса Вілліса повторила відвертий образ з П'ятого елемента (фото)

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Донька Вілліса стала героїнею П'ятого елемента - фото 1
Донька Вілліса стала героїнею П'ятого елемента / instagram.com/buuski

Доросла донька Брюса Вілліса Талула розбурхала мережу яскравим образом до Хеловіну, адже перевтілилась у Лілу з "П'ятого елемента". Доволі відверто!

Хеловін вже на носі, тому навіть зірки активно готуються до цього дня, вигадуючи незвичайні костюми. Не винятком стала і 25-річна донька відомого акторка Брюса Вілліса Талула. Дівчина, яка зовсім не соромиться ділитись відвертими знімками, вирішила потішити шанувальників свого батька.

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Відтак, на своїй сторінці в соцмережі Instagram Талула опублікувала знімок в образі інопланетянки Лілу з "П'ятого елемента". Користувачам настільки сподобався знімок, що дехто навіть назвав доньку Вілліса навіть крутішою за Міллу Йовович, яка виконала роль рудої героїні ще у далекому 1997.

instagram.com/buuski - фото 364851
instagram.com/buuski

А в повсякденному житті Талула виглядає так:

instagram.com/buuski - фото 364854
instagram.com/buuski
instagram.com/buuski - фото 364853
instagram.com/buuski
instagram.com/buuski - фото 364852
instagram.com/buuski

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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