Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у лютому 2022

Місячний календар на лютий 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього другого зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у лютому. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у лютому 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у лютому.

ЛЮТИЙ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на лютий

1 лютого

Нейтральний день. Нова укладка принесе оптимістичний настрій, але волосся краще не стригти. Можливе фарбування в яскраві кольори.

2 лютого

Стрижка забезпечить приплив матеріальної енергії, іншими словами, хочете покращити своє матеріальне становище, час змінити довжину волосся. Так само висхідний місяць прискорить ріст волосся.

3 лютого

Якщо ви не хочете позбавити себе чудових можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.

4 лютого

Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.

5 лютого

Якщо не хочете погіршити нюх та зіпсувати волосся, обходьте перукарню. Навіть після миття, волосся може стати впертим і ламким.

6 лютого

Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.

7 лютого

Не варто відкладати стрижку, яку запланували на сьогодні, нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сил і енергії, їхній зовнішній вигляд кардинально зміниться на краще.

8 лютого

Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

9 лютого

Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.

10 лютого

Стрижка сьогодні дозволить зберегти здоров'я та уберегтися від негативної енергетики. Забарвлення волосся рослинними барвниками полегшить розв'язання питань бізнесу та роботи.

11 лютого

Не стрижіть волосся та нігті, краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності.

12 лютого

Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.

13 лютого

Стрижка залучить поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та прихильності начальства. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю щіткою.

14 лютого

Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.

15 лютого

Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливе збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.

16 лютого

Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'ї, постарайтеся відкласти похід до перукаря на другий день.

17 лютого

Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та ріжучими предметами. Не стрижіться, щоб не привабити неприємності.

18 лютого

Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, вони можуть стати неслухняними та неживими. Якщо стрижка регулярна, то особливої шкоди не завдасть, якщо ви стрижетеся рідко, відкладіть на інший день.

19 лютого

Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладки. День може зашкодити волоссю, а вам загрожує поганим самопочуттям.

20 лютого

Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.

21 лютого

Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся буде відростати пишним і здоровим, стрижка приносить у будинок добробут.

22 лютого

Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.

23 лютого

Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить добробут.

24 лютого

Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.

25 лютого

Стрижка сьогодні зможе негативно позначитися на вашому психічному стані. Забарвивши волосся сьогодні ви можете вплутатися в небажаний конфлікт, справити цим негативне враження на навколишніх і зіпсувати своє становище в суспільстві.

26 лютого

Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.

27 лютого

Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладок. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватись, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.

28 лютого

Відмінний день для створення шедеврів укладки та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоча і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.

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