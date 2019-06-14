Доктор Сон: трейлер продовження легендарного Сяйва

У мережі показали перший тизер-трейлер до фільму Доктор Сон (Doctor Sleep) за Стівеном Кінгом, який продовжить події культового "Сяйва". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. продовжує тішити фанатів якісного кіно, і цього разу на Youtube опублікували перший офіційний трейлер до фільму Доктор Сон (Doctor Sleep) за Стівеном Кінгом, який є сиквелом до Сяйва, де головну роль виконав Джек Ніколсон. Прем'єра стрічки запланована вже на 7 листопада.

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Сюжет фільму розповідає про події через 40 років після "Сяйва". Вже давно не хлопчик Денні Торренс колись став свідком того, як його батько втратив розум в готелі Оверлук, а тепер намагається впоратись з цією травмою. Раптом він зустрічає відчайдушну Абру, яка намагається врятуватись від нещадної Роуз та її прихильників з "Правдивого вузла". Ці істоти харчуються сяйвом невинності, намагаючись отримати безсмертя.

Головні ролі зіграли: Еван МакГрегор (Зоряні війни), Ребекка Фергюсон (Величний шоумен, Місія неможлива), Кілій Керран, Карл Лумбі, Зан МакКларн та інші.

Доктор Сон 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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