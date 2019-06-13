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Держтаємниця: вийшов трейлер шпигунського фільму з Кірою Найтлі

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Вихід стрічки очікується 23 серпня цього року - фото 1
Вихід стрічки очікується 23 серпня цього року / Screen Daily

У мережі з'явився трейлер фільму Держтаємниця з Кірою Найтлі в головній ролі. Ролик опублікували на Youtube-каналі Entertainment One UK.

У фільмі Держтаємниця також знялися Рейф Файнс, Меттью Гуд і Метт Сміт. Режисером картини став оскароносний Гевін Худ.

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В основу фільму покладено роман "Шпигун, який намагався зупинити війну". Сюжет розгортається у 2003 році, коли перекладачка в британській розвідці Кетрін Ган злила ЗМІ інформацію про шпигунство американських спецслужб за членами Ради Безпеки ООН заради виправдання вторгнення до Іраку. В результаті вчинок Кетрін обертається серйозними наслідками.

Велика частина першої половини Держтаємниці присвячена розслідуванню витоку. Глядачі, які очікують побачити Ган в ролі героїні і патріотки, в ролі людини, яка відчуває відповідальність перед народом, а не урядом, швидко захопляться стрічкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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