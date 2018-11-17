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Продукти, які варто включити до зимового раціону
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Холод і дефіцит сонця взимку змушують наш організм працювати в особливому режимі. Він змушений витрачати багато енергії для збереження тепла. До того ж, напружено працює імунна система, щоб захистити нас від атак вірусів і бактерій.
Щоб успішно справлятися з цими завданнями, організму потрібно повноцінне паливо – харчування. Без цього нас буде переслідувати постійна сонливість, занепад сил, зниження імунітету і, як наслідок, часті застуди. Які обов'язкові продукти в зимовому раціоні допоможуть зберегти хороше самопочуття і настрій?
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Овочі та фрукти
Включіть до свого раціону картоплю, буряк, моркву, білокачанну капусту та ріпчасту цибулю. Стосовно страв, то більш корисними будуть тушковані або варені. Зокрема, картоплю і моркву краще варити в мундирах. До осінніх фруктів належать яблука, груші, виноград. Можна їсти їх як сирими, так і готувати десерти, компоти. Овочі та фрукти багаті вітамінами, мінералами й антиоксидантами, необхідними для нормального функціонування організму. Клітковина в їх складі нормалізує травлення і є засобом профілактики деяких захворювань. З моркви і яблука можна приготувати фреш. Це хороший енергетичний напій. Щоб вітаміни та каротиноїди краще засвоїлися, додайте до напою кілька крапель олії.
Злакові
Каші і цільнозерновий хліб є повільними (складними) вуглеводами. Вони швидко насичують організм, надовго зберігають відчуття ситості і допомагають підтримувати необхідний рівень енергії. Після тарілки каші, з'їденої на сніданок, у вас не виникне бажання перекусити чимось вже через 1-2 години. Таким чином, ви не набираєте зайвих калорій. Дієтологи рекомендують їсти багаті вуглеводами продукти у першій половині дня, адже саме в цей час вони краще засвоюються.
М'ясо та риба
М'ясо має бути дієтичним, а от рибу краще вибирати свіжу та жирну. Жирні сорти риби наситять організм омега-3 жирними кислотами, які особливо важливі взимку. А нежирне м'ясо (курятина, телятина) – головні джерела білка. Найбільше ви отримаєте користі, якщо відварите м'ясо або рибу на пару або запечете.
Молочні та кисломолочні продукти
Ці обов'язкові продукти зимового раціону – джерела вітаміну D і кальцію. Вони необхідні для здоров'я кісток і хорошої роботи імунітету. Також у молочних і кисломолочних продуктах міститься безліч інших вітамінів, мікро- і макроелементів. Молоко, сир, сир, кефір, йогурти – джерело білка. Достатня кількість білків необхідно для нормального засвоєння кальцію, повноцінного процесу утворення нових клітин кісток і шкіри, роботи м'язів, хорошого стану шкіри, волосся і нігтів. Також від забезпечення організму білками залежить робота імунітету, нервової системи і кровотворення.
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