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Docudays UA онлайн: розклад, коли і де дивитись українські фільми
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17-й міжнародний фестиваль документального кіно Docudays відбудеться в онлайн-форматі через карантин. Серед кінокартин, які будуть представлені є чимало стрічок українського виробництва. Читайте далі та оберіть ті фільми, які вам неодмінно варто переглянути.
17-й міжнародний фестиваль документального кіно з прав людини Docudays UA відбудеться в онлайн-форматі з 24 квітня по 3 травня 2020 року.
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Усі події та фільми можна переглянути на сайті docudays.ua з 24 квітня по 3 травня.
Земля блакитна, ніби апельсин
- Рік: 2020
- Країна: Україна, Литва
- Тривалість: 74 хв
- Режисер: Ірина Цілик
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
Цей фільм оповідає про життя родини з містечка Красногорівки у "червоній зоні" Донбасу, яке чи не найбільше постраждало від обстрілів. 2014-2015 роки були дуже складними для цієї родини. Щоночі вони спали у підвалі. Будинок їхніх сусідів зруйнувало снарядом. Зруйнована і школа, де навчалися діти. Попри всі обставини, головні герої не втрачають надії та навіть пробують самі знімати фільми про війну. Війна в Україні триває, але триває і життя.
Будинок
- Рік: 2019
- Країна: Німеччина, Україна
- Тривалість: 93 хв
- Режисер: Тетяна Кононенко, Матільда Местер
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
На сході України стоїть Держпром – Будинок державної промисловості. Ця споруда, збудована у 1925-1928 роках, була покликана втілювати ідею комунізму. Колись вона була взірцем авангардистського руху, а нині здається майже забутою. Держпром – така собі машина часу. Простір і час тут нероздільні. Цей фільм балансує між класичною документалістикою спостереження та експериментальним кіно. У ньому майже немає діалогів – це радше поема з рухомих зображень. Використовуючи різні матеріали, в тому числі архівні кадри 1920-х років, фільм рефлексує над тим, як минуле й сучасність, рух і час пов'язані зі статичністю архітектури.
Не хвилюйся, двері відчиняться
- Рік: 2019
- Країна: Канада
- Тривалість: 78 хв
- Режисер: Оксана Карпович
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
Цей фільм знято влітку та взимку в електричках, що курсують між Києвом та кількома провінційними містечками. Стрічка запрошує нас проїхатися з робітничим класом, серед якого переважно маргіналізовані пасажири та торговці. Слідуючи за кількома людьми та сім’ями з одного засмальцьованого вагона до іншого, зі станції на станцію, ми заглиблюємося в їхні повсякденні турботи й дізнаємося про дилеми будівництва нової постреволюційної ідентичності. Це атмосферний та вкрай людяний портрет українського суспільства у русі.
War Note
- Рік: 2020
- Країна: Україна
- Тривалість: 72 хв
- Режисер: Роман Любий
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
Особисті відеозаписи з телефонів, фотоапаратів українських солдатів сплітаються в сюрреалістичну подорож на фронт війни з РФ. Химерне потойбіччя у якому панують закони відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть завжди відчуваючи, що запис може закінчитись у будь-яку мить.
Зарваниця
- Рік: 2020
- Країна: Україна
- Тривалість: 76 хв
- Режисер: Ярема Малащук і Роман Хімей
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
Щороку тисячі християн Західної України вирушають у пішу ходу до урочища Зарваниця. Поміж молитвами паломники діляться новинами, хваляться нажитим добром, фотографують каплиці, дають інтерв'ю, бачать чудеса. Бачать чудеса?
Зонґ
- Рік: 2019
- Країна: Україна
- Тривалість: 9 хв
- Режисер: Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
Заказник Замглай – одна з найбільших болотних систем України. Назва Замглай, імовірно, походить від давньокурдського слова zong, що означає "болото". Феномен болота ми розглядаємо водночас із різних ракурсів: як виразник страху в культурі аграрних суспільств; як експлуатований ландшафт у модерно-індустріальну добу; як складну систему взаємозв'язків між сотнями видів у постгуманістичній перспективі; як поглинач і природний регулятор вуглекислого газу, що змінює склад атмосфери та перспективи життя на планеті.
Колообіг
- Рік: 2020
- Країна: Україна, Сполучене Королівство
- Тривалість: 10 хв
- Режисер: Олексій Радинський
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
Три роки спостереження за рухомим пейзажем Києва, сконденсовані в 10 хвилин екранного часу.
Понеділок п'ятниці
- Рік: 2019
- Країна: Україна
- Тривалість: 11 хв
- Режисер: Іванна Прокопчук
Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ
З понеділка як… [продовжте речення улюбленою обіцянкою]! А якщо так не буде? Якщо цей понеділок – уже давно п'ятниця? У цьомі фільмі зображується буденність, тіснота та гендерованість комунікації сучасної родини на пострадянському просторі.
Розклад фільмів Docudays UA 2020
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