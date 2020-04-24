Docudays UA онлайн: розклад, коли і де дивитись українські фільми

17-й міжнародний фестиваль документального кіно Docudays відбудеться в онлайн-форматі через карантин. Серед кінокартин, які будуть представлені є чимало стрічок українського виробництва. Читайте далі та оберіть ті фільми, які вам неодмінно варто переглянути.

17-й міжнародний фестиваль документального кіно з прав людини Docudays UA відбудеться в онлайн-форматі з 24 квітня по 3 травня 2020 року.

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Усі події та фільми можна переглянути на сайті docudays.ua з 24 квітня по 3 травня.

Земля блакитна, ніби апельсин​

Рік: 2020

Країна: Україна, Литва

Тривалість: 74 хв

Режисер: Ірина Цілик

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

Цей фільм оповідає про життя родини з містечка Красногорівки у "червоній зоні" Донбасу, яке чи не найбільше постраждало від обстрілів. 2014-2015 роки були дуже складними для цієї родини. Щоночі вони спали у підвалі. Будинок їхніх сусідів зруйнувало снарядом. Зруйнована і школа, де навчалися діти. Попри всі обставини, головні герої не втрачають надії та навіть пробують самі знімати фільми про війну. Війна в Україні триває, але триває і життя.

Будинок

Рік: 2019

Країна: Німеччина, Україна

Тривалість: 93 хв

Режисер: Тетяна Кононенко, Матільда Местер

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

На сході України стоїть Держпром – Будинок державної промисловості. Ця споруда, збудована у 1925-1928 роках, була покликана втілювати ідею комунізму. Колись вона була взірцем авангардистського руху, а нині здається майже забутою. Держпром – така собі машина часу. Простір і час тут нероздільні. Цей фільм балансує між класичною документалістикою спостереження та експериментальним кіно. У ньому майже немає діалогів – це радше поема з рухомих зображень. Використовуючи різні матеріали, в тому числі архівні кадри 1920-х років, фільм рефлексує над тим, як минуле й сучасність, рух і час пов'язані зі статичністю архітектури.

Не хвилюйся, двері відчиняться

Рік: 2019

Країна: Канада

Тривалість: 78 хв

Режисер: Оксана Карпович

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

Цей фільм знято влітку та взимку в електричках, що курсують між Києвом та кількома провінційними містечками. Стрічка запрошує нас проїхатися з робітничим класом, серед якого переважно маргіналізовані пасажири та торговці. Слідуючи за кількома людьми та сім’ями з одного засмальцьованого вагона до іншого, зі станції на станцію, ми заглиблюємося в їхні повсякденні турботи й дізнаємося про дилеми будівництва нової постреволюційної ідентичності. Це атмосферний та вкрай людяний портрет українського суспільства у русі.

War Note

Рік: 2020

Країна: Україна

Тривалість: 72 хв

Режисер: Роман Любий

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

Особисті відеозаписи з телефонів, фотоапаратів українських солдатів сплітаються в сюрреалістичну подорож на фронт війни з РФ. Химерне потойбіччя у якому панують закони відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть завжди відчуваючи, що запис може закінчитись у будь-яку мить.

Зарваниця

Рік: 2020

Країна: Україна

Тривалість: 76 хв

Режисер: Ярема Малащук і Роман Хімей

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

Щороку тисячі християн Західної України вирушають у пішу ходу до урочища Зарваниця. Поміж молитвами паломники діляться новинами, хваляться нажитим добром, фотографують каплиці, дають інтерв'ю, бачать чудеса. Бачать чудеса?

Зонґ

Рік: 2019

Країна: Україна

Тривалість: 9 хв

Режисер: Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

Заказник Замглай – одна з найбільших болотних систем України. Назва Замглай, імовірно, походить від давньокурдського слова zong, що означає "болото". Феномен болота ми розглядаємо водночас із різних ракурсів: як виразник страху в культурі аграрних суспільств; як експлуатований ландшафт у модерно-індустріальну добу; як складну систему взаємозв'язків між сотнями видів у постгуманістичній перспективі; як поглинач і природний регулятор вуглекислого газу, що змінює склад атмосфери та перспективи життя на планеті.

Колообіг

Рік: 2020

Країна: Україна, Сполучене Королівство

Тривалість: 10 хв

Режисер: Олексій Радинський

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

Три роки спостереження за рухомим пейзажем Києва, сконденсовані в 10 хвилин екранного часу.

Понеділок п'ятниці

Рік: 2019

Країна: Україна

Тривалість: 11 хв

Режисер: Іванна Прокопчук

Посилання на фільм на сайті Docudays UA – ТУТ

З понеділка як… [продовжте речення улюбленою обіцянкою]! А якщо так не буде? Якщо цей понеділок – уже давно п'ятниця? У цьомі фільмі зображується буденність, тіснота та гендерованість комунікації сучасної родини на пострадянському просторі.

Розклад фільмів Docudays UA 2020

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