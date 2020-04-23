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День психолога з кіно: 5 захопливих фільмів, які змусять задуматись
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23 квітня відзначають День психолога. З цієї нагоди підготували для вас 5 цікавих фільмів, які здивують та змусять подумати. Гарного перегляду!
Ігри розуму
- Оригінальна назва: A Beautiful Mind
- Жанр: драма, біографічний
- Рік: 2001
- Країна: США
- Тривалість: 135 хв
- Режисер: Рон Говард
- Актори: Рассел Кроу, Ед Гарріс, Дженніфер Коннеллі, Крістофер Пламмер, Пол Беттані
Сюжет. Коли геніальний математик Джон Неш ось-ось стане міжнародно визнаним, він втягується в таємничу змову. Його віддана дружина єдина, хто може допомогти йому у цій дивовижній історії про мужність, пристрасть та перемогу.
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Шосте відчуття
- Оригінальна назва: The sixth sense
- Жанр: трилер, драма
- Рік: 1999
- Країна: США
- Тривалість: 107 хв
- Режисер: М. Найт Ш'ямалан
- Актори: Брюс Вілліс, Гейлі Джоел Осмент
Сюжет. Малком Кроу – дитячий психолог, який отримує нагороду тієї ж ночі, коли його відвідує дуже нещасний колишній пацієнт. Після цієї зустрічі Кроу бере на себе завдання вилікувати молодого хлопця з тими ж хворобами, що і його колишній пацієнт. Цей хлопчик бачить мертвих людей. Кроу проводить багато часу з хлопчиком на незадоволення власної дружини. Мама Коула не сприймає проблеми її сина. Кроу – єдина надія хлопця.
Феномен
- Оригінальна назва: The Phenom
- Жанр: драма, спортивний
- Рік: 2016
- Країна: США
- Тривалість: 87 хв
- Режисер: Ной Бушель
- Актори: Ітан Гоук, Джонні Сіммонс, Софі Кеннеді Кларк, Пол Джаматті, Юл Васкес
Сюжет. Коли пітчер-новобранець Хоппер Гібсон не може знайти тарілку, його відправляють до другорядних ліг і він починає заняття зі спортивним психологом. У процесі виявляються приховані конфлікти з його владним батьком.
Стенфордський тюремний експеримент
- Оригінальна назва: The Stanford Prison Experiment
- Жанр: драма, трилер, історичний
- Рік: 2015
- Країна: США
- Тривалість 122: хв
- Режисер: Кайл Патрік Альварес
- Актори: Біллі Крудап, Езра Міллер, Олівія Тірлбі, Нелсан Елліс, Тай Шерідан, Майкл Ангарано
Сюжет. Що відбувається, коли дослідження психіки в коледжі йде приголомшливо неправильно? У цьому напруженому психологічному трилері, заснованому на сумнозвісній справжній історії, професор Стенфордського університету доктор Філіп Зімбардо у 1971 році кинув 24 студентів добровольців як ув'язнених та охоронців у імітовану в'язницю. Мета – дослідити джерело жорстокої поведінки в тюремній системі.
Управління гнівом
- Оригінальна назва: Anger Management
- Жанр: комедія, мелодрама
- Рік: 2003
- Країна: США
- Тривалість: 104 хв
- Режисер: Пітер Сігал
- Актори: Адам Сендлер, Джек Ніколсон
Сюжет. Чоловік стикається з гнівом, якого він раніше не знав. Дейв – врівноважений бізнесмен, якого після низки дивних непорозумінь під час польоту авіакомпанії звинувачують у люті. Суддя засуджує Дейва пройти терапію боротьби з гнівом, і незабаром він опиняється під опікою доктора Бадді Райделла, відомого терапевта.
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