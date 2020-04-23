День психолога з кіно: 5 захопливих фільмів, які змусять задуматись

23 квітня відзначають День психолога. З цієї нагоди підготували для вас 5 цікавих фільмів, які здивують та змусять подумати. Гарного перегляду!

Ігри розуму

Оригінальна назва: A Beautiful Mind

Жанр: драма, біографічний

Рік: 2001

Країна: США

Тривалість: 135 хв

Режисер: Рон Говард

Актори: Рассел Кроу, Ед Гарріс, Дженніфер Коннеллі, Крістофер Пламмер, Пол Беттані

Сюжет. Коли геніальний математик Джон Неш ось-ось стане міжнародно визнаним, він втягується в таємничу змову. Його віддана дружина єдина, хто може допомогти йому у цій дивовижній історії про мужність, пристрасть та перемогу.

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Шосте відчуття

Оригінальна назва: The sixth sense

Жанр: трилер, драма

Рік: 1999

Країна: США

Тривалість: 107 хв

Режисер: М. Найт Ш'ямалан

Актори: Брюс Вілліс, Гейлі Джоел Осмент

Сюжет. Малком Кроу – дитячий психолог, який отримує нагороду тієї ж ночі, коли його відвідує дуже нещасний колишній пацієнт. Після цієї зустрічі Кроу бере на себе завдання вилікувати молодого хлопця з тими ж хворобами, що і його колишній пацієнт. Цей хлопчик бачить мертвих людей. Кроу проводить багато часу з хлопчиком на незадоволення власної дружини. Мама Коула не сприймає проблеми її сина. Кроу – єдина надія хлопця.

Феномен

Оригінальна назва: The Phenom

Жанр: драма, спортивний

Рік: 2016

Країна: США

Тривалість: 87 хв

Режисер: Ной Бушель

Актори: Ітан Гоук, Джонні Сіммонс, Софі Кеннеді Кларк, Пол Джаматті, Юл Васкес

Сюжет. Коли пітчер-новобранець Хоппер Гібсон не може знайти тарілку, його відправляють до другорядних ліг і він починає заняття зі спортивним психологом. У процесі виявляються приховані конфлікти з його владним батьком.

Стенфордський тюремний експеримент

Оригінальна назва: The Stanford Prison Experiment

Жанр: драма, трилер, історичний

Рік: 2015

Країна: США

Тривалість 122: хв

Режисер: Кайл Патрік Альварес

Актори: Біллі Крудап, Езра Міллер, Олівія Тірлбі, Нелсан Елліс, Тай Шерідан, Майкл Ангарано

Сюжет. Що відбувається, коли дослідження психіки в коледжі йде приголомшливо неправильно? У цьому напруженому психологічному трилері, заснованому на сумнозвісній справжній історії, професор Стенфордського університету доктор Філіп Зімбардо у 1971 році кинув 24 студентів добровольців як ув'язнених та охоронців у імітовану в'язницю. Мета – дослідити джерело жорстокої поведінки в тюремній системі.

Управління гнівом

Оригінальна назва: Anger Management

Жанр: комедія, мелодрама

Рік: 2003

Країна: США

Тривалість: 104 хв

Режисер: Пітер Сігал

Актори: Адам Сендлер, Джек Ніколсон

Сюжет. Чоловік стикається з гнівом, якого він раніше не знав. Дейв – врівноважений бізнесмен, якого після низки дивних непорозумінь під час польоту авіакомпанії звинувачують у люті. Суддя засуджує Дейва пройти терапію боротьби з гнівом, і незабаром він опиняється під опікою доктора Бадді Райделла, відомого терапевта.

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