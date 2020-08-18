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Дженніфер Лопес завела мережу відвертим вбранням без білизни

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Популярна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес знялася у спокусливому вбранні з глибоким декольте, продемонструвавши груди без бюстгальтера. Новим розкутим знімком вона порадувала своїх підписників в Instagram.

Так, на свіжому сексуальному селфі Дженніфер Лопес показала себе у момент недільного чаювання на ганку свого будинку. Джей Ло тримає в руці чашку і дивиться в кадр.

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Для такого легкого сніданку артистка вибрала червоно-біле вбрання з відвертим вирізом у зоні декольте. На кадрі помітно, що співачка позує без бюстгальтера.

Шанувальники співачки оцінили фото більш ніж 2 мільйонами лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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