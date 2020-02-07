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Добрий день, с*ка: клієнтку шокувало лайливе вітання компанії

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Добрий день, с*ка: клієнтку шокувало лайливе вітання компанії - фото 1

Мешканка Великобританії С'ю Мічан відправила забудовнику запит про придбання квартири. У відповідь лист електронною поштою шокував жінку. Забудовник її привітав образливим словом.

У email, який прийшов на відповідь жінки, текст починався привітанням: "Добрий день, с*ка!". Далі текст був написаний в рамках ділового етикету.

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55-річна жінка була шокована і ображена цим листом. За поясненнями вона звернулася до керівництва компанії. Перед С'ю вибачилися. Але чому в листі була лайка, пояснити не змогли.

Власник фірми запевнив британку, що проведе внутрішнє розслідування.

Добрий день, с*ка: клієнтку шокувало лайливе вітання компанії - фото 384543

Добрий день, с*ка: клієнтку шокувало лайливе вітання компанії - фото 384544

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Джерело: thesun
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