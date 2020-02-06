Пісня дівчинки про життя динозаврів стала хітом мережі: відео

Пісня про кохання і загибель динозаврів трирічної дівчинки стала хітом. Трек з мультиплікаційним кліпом з'явився на офіційному YouTube-каналі її батька Тома Розенталя.

Трирічна мешканка Великобританії Фенн Розенталь разом зі своїм батьком записала пісню про динозаврів. У треку "Dinosaurs in Love" йдеться про те, як рептилії закохалися один в одного, але через Великий вибух вони померли і не змогли попрощатися.

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Ролик став досить популярним в мережі і зібрав уже понад 230 тисяч переглядів на YouTube.

Батько зазначив, що текст дівчинка написала сама, а він допоміг з музичним супроводом в їхній домашній студії. Чоловік також займається музикою і підкреслив, що його дочка за один день досягла більшого, ніж він за всю свою кар'єру.

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