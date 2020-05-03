На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Добрі передвісники: вийшов спецвипуск серіалу про ізоляцію
-
- 29
У мережі з'явився спеціальний епізод серіалу "Добрі передвісники" (Good Omens), що показує, як ангел і демон проводять час в самоізоляції. Дивіться онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
До 30-ліття роману "Добрі передвісники" (Good Omens) Террі Пратчетта і Ніла Геймана у мережі поділились спеціальним відео з героями однойменного серіалу, який нещодавно вийшов не екранах.
І ще: Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
Майкл Шин та Девід Теннант в образа ангела та демона розповіли, як минає їхня самоізоляції. До слова, тут все за правилами, адже самих акторів не видно, оскільки вони розмовляють телефоном, а на фоні можна оцінити бібліотек Азірафаеля.
Відзначається, що ангел вирішив покращити свої уміння кулінарити за період карантину, а от демону доволі нудно, тож він збирається спати до кінця самоізоляції.
Книзі "Добрі передвісники" 30 років. Це наш подарунок для всіх. Він (ролик) для того, щоб зробити людей щасливими, адже надто багатьом з нас сумно", – відзначив сам співавтор Ніл Гейман на своєму профілі в соцмережі Twitter. Тож вмикайте карантинний спецвипуск та насолоджуйтесь. Якщо ж ви ще не бачили крутого серіалу за мотивами роману, то саме час виправити ситуацію.
Читайте також: Netflix випустить серіал про соціальне дистанціювання
-
13:53Коли вирішив поїсти: епічні фото з домашніми улюбленцями
-
13:20Розкішна Rihanna показала апетитні форми у білизні (18+)
-
12:51Всього після однієї випивки: хлопець шокував мережі своїм виглядом (фото)
-
12:18Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів
-
11:51Названо найпопулярнішу помилку при дезінфекції помешкання
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:19Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото
-
10:51Добрі передвісники: вийшов спецвипуск серіалу про ізоляцію
-
10:26Найзвабливіша гравець у покер розбурхала формами в бікіні
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня
-
09:30Погода в Україні 3 травня: точний прогноз на сьогодні
-
08:53Xiaomi звинуватили у прихованому зборі даних користувачів
-
08:31Легендарну Волгу перетворили на справжній масл-кар
-
08:15Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 02 травня
-
21:52У мережі показали "живі" фото Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається
-
21:23Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)
-
21:003 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Пухнастий рятівник: у Канаді пильний кіт урятував сім'ю під час пожежі
-
20:16Chevrolet Corvette перетворили на баггі для шаленого бездоріжжя
-
19:51Марго Роббі і Скарлетт Йоханссон узяли участь у кумедному флешмобі: ефектне відео
-
19:22Потужний ігровий Nubia Red Magic 5G перевірили на міцність
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:38Канадець програв 500 тисяч доларів у Чувачі та звернувся до суду за справедливістю
-
18:14Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату
-
12:18Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня
-
08:15Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку
- 02 травня
-
21:23Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)
-
18:14Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
- 01 травня
-
21:546 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути
-
19:05Еволюція гурту Потап і Настя: як змінювалися Олексій Потапенко та Настя Каменських
-
17:00Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
-
15:00Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
18:35Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині
-
16:21Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
-
14:10Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись