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Добрі передвісники: вийшов спецвипуск серіалу про ізоляцію

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Спецвипуск Добрі передвісники - фото 1
Спецвипуск Добрі передвісники

У мережі з'явився спеціальний епізод серіалу "Добрі передвісники" (Good Omens), що показує, як ангел і демон проводять час в самоізоляції. Дивіться онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

До 30-ліття роману "Добрі передвісники" (Good Omens) Террі Пратчетта і Ніла Геймана у мережі поділились спеціальним відео з героями однойменного серіалу, який нещодавно вийшов не екранах.

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Майкл Шин та Девід Теннант в образа ангела та демона розповіли, як минає їхня самоізоляції. До слова, тут все за правилами, адже самих акторів не видно, оскільки вони розмовляють телефоном, а на фоні можна оцінити бібліотек Азірафаеля.

via GIPHY

Відзначається, що ангел вирішив покращити свої уміння кулінарити за період карантину, а от демону доволі нудно, тож він збирається спати до кінця самоізоляції.

Книзі "Добрі передвісники" 30 років. Це наш подарунок для всіх. Він (ролик) для того, щоб зробити людей щасливими, адже надто багатьом з нас сумно", – відзначив сам співавтор Ніл Гейман на своєму профілі в соцмережі Twitter. Тож вмикайте карантинний спецвипуск та насолоджуйтесь. Якщо ж ви ще не бачили крутого серіалу за мотивами роману, то саме час виправити ситуацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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