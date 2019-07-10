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Добова норма: скільки можна випити молока без шкоди для здоров'я

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Головне – не зловживати молочними продуктами - фото 1
Головне – не зловживати молочними продуктами

Молоко, без сумніву, – надзвичайно корисний продукт. Утім, у всьому потрібно знати міру. Фахівці вирішили нагадати, скільки молока можна пити на добу, аби не нашкодити власному здоров'ю. До слова, ви будете здивовані!

На думку медиків, на день достатньо вживати 200 грамів молока.

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Також фахівці наголошують, що повністю відмовлятися від молочних продуктів – не найкраща ідея, адже вони забезпечують зниження факторів смертності. Головне – знати міру.

Позитивний ефект спостерігається лише тоді, коли ви на добу споживаєте близько 200 грамів молочних продуктів.

На день достатньо випивати склянку молока - фото 339883
На день достатньо випивати склянку молока

Крім того, кориснішими за молоко будуть кефір або йогурти. Головне, щоб останні не містили всіляких підсолоджувачів і добавок. Якщо ж у вас непереносимість лактози – обирайте молоко, в якому її немає. Це дозволить організму отримувати всі корисні елементи.

Цікаво також, що у дорослому віці молочні продукти знижують фактори ризику саркопенії – атрофії м'язів, яка відбувається з віком.

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Джерело: Med2
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