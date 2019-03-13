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Доба без зарядки: ASUS представила ноутбук VivoBook 14

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Новий ноутбук від ASUS вражає своєю автономністю - фото 1
Новий ноутбук від ASUS вражає своєю автономністю

Компанія ASUS представила новий компактний ноутбук VivoBook 14 (X403). Завдяки тонким рамкам 14-дюймовий Full HD-екран займає 87% площі поверхні кришки. Ще однією особливістю став акумулятор, що забезпечує до 24 годин автономної роботи від одного заряду.

VivoBook 14 виконаний у металевому корпусі, доступному у двох варіантах оформлення: класичному сріблясто-блакитному і пудрово-рожевому. При товщині 16,5 мм вага ноутбука становить всього 1,3 кг. Тонкі рамки екрану NanoEdge дозволили зменшити габарити в порівнянні з попередньою моделлю, так що носити пристрій з собою стало ще зручніше.

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Ноутбук пройшов низку суворих випробувань на відповідність військовому стандарту армії США MIL-STD 810G, включаючи роботу в горах, в умовах високої вологості та температури, що свідчить про його надійність та довговічність.

Доба без зарядки: ASUS представила ноутбук VivoBook 14 - фото 314119

Пристрій оснастили акумулятором на 72 Вт·год, що забезпечує до 24 годин автономної роботи. Фірмова технологія ASUS Battery Health Charging захищає батарею від надмірної зарядки, продовжуючи термін її служби і запобігаючи можливим пошкодженням.

Доба без зарядки: ASUS представила ноутбук VivoBook 14 - фото 314117

Ширина рамки навколо екрану в найвужчому місці складає всього 4,1 мм. При цьому веб-камера розташована на звичному місці у верхній частині кришки. Дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920x1080) і співвідношенням сторін 16: 9 має широкі кути огляду та покриття, яке запобігає блікам. Відеотехнологія ASUS Tru2Life перетворює кожен піксель у кадрі, а інтелектуальні алгоритми покращують контрастність зображення на 150%, підвищуючи його чіткість.

Доба без зарядки: ASUS представила ноутбук VivoBook 14 - фото 314120

У максимальну комплектацію VivoBook 14 входять процесор Intel Core i7 восьмого покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач до 1 ТБ. Дводіапазонний модуль Wi-Fi стандарту 802.11ac забезпечує високу швидкість інтернет-з'єднання. Вбудований сканер відбитків пальців і підтримка функції Windows Hello дозволяють входити в систему швидко і безпечно без введення пароля. Клавіші стандартного розміру з ходом 1,4 мм мають вбудовану підсвітку, дозволяючи працювати навіть в темряві.

Доба без зарядки: ASUS представила ноутбук VivoBook 14 - фото 314118

Технічні характеристики ASUS VivoBook 14 (X403):

  • Процесор: Intel Core i3-8145U | Intel Core i5-8265U | Intel Core i7-8565U
  • Операційна система: Windows 10 Домашня / Windows 10 Pro
  • Дисплей: 14", співвідношення сторін 16: 9, роздільна здатність Full-HD (1920x1080), рамки шириною 4,1 мм
  • Графіка: Intel HD Graphics 620
  • Оперативна пам'ять: до 16 ГБ пам'яті LPDDR3 частотою 2133 МГц
  • Накопичувач: SSD 256/512 ГБ, SATA III | SSD 256/512 ГБ, PCIe Gen3 x2 | SSD 512 ГБ / 1 ТБ, PCIe Gen3 x4
  • Бездротові інтерфейси: дводіапазонний модуль Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 4.2 або 5.0
  • Порти: 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x комбінований аудіороз'єм, 1 х роз'єм HDMI 1.4, 1 x слот для карти пам'яті SD, 1 x роз'єм живлення DC
  • Звук: 2 вбудовані стереодинаміки, технологія ASUS SonicMaster, мікрофон
  • Акумулятор: літій-полімерний, 72 Вт·год, до 24 годин автономної роботи
  • Колір: Сріблясто-блакитний / пудрово-рожевий
  • Розмір: 322,86 x 208,48 x 16,5 мм
  • Вага: 1,3 кг

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Джерело: 4PDA
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