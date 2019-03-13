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Доба без зарядки: ASUS представила ноутбук VivoBook 14
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Компанія ASUS представила новий компактний ноутбук VivoBook 14 (X403). Завдяки тонким рамкам 14-дюймовий Full HD-екран займає 87% площі поверхні кришки. Ще однією особливістю став акумулятор, що забезпечує до 24 годин автономної роботи від одного заряду.
VivoBook 14 виконаний у металевому корпусі, доступному у двох варіантах оформлення: класичному сріблясто-блакитному і пудрово-рожевому. При товщині 16,5 мм вага ноутбука становить всього 1,3 кг. Тонкі рамки екрану NanoEdge дозволили зменшити габарити в порівнянні з попередньою моделлю, так що носити пристрій з собою стало ще зручніше.
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Ноутбук пройшов низку суворих випробувань на відповідність військовому стандарту армії США MIL-STD 810G, включаючи роботу в горах, в умовах високої вологості та температури, що свідчить про його надійність та довговічність.
Пристрій оснастили акумулятором на 72 Вт·год, що забезпечує до 24 годин автономної роботи. Фірмова технологія ASUS Battery Health Charging захищає батарею від надмірної зарядки, продовжуючи термін її служби і запобігаючи можливим пошкодженням.
Ширина рамки навколо екрану в найвужчому місці складає всього 4,1 мм. При цьому веб-камера розташована на звичному місці у верхній частині кришки. Дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920x1080) і співвідношенням сторін 16: 9 має широкі кути огляду та покриття, яке запобігає блікам. Відеотехнологія ASUS Tru2Life перетворює кожен піксель у кадрі, а інтелектуальні алгоритми покращують контрастність зображення на 150%, підвищуючи його чіткість.
У максимальну комплектацію VivoBook 14 входять процесор Intel Core i7 восьмого покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач до 1 ТБ. Дводіапазонний модуль Wi-Fi стандарту 802.11ac забезпечує високу швидкість інтернет-з'єднання. Вбудований сканер відбитків пальців і підтримка функції Windows Hello дозволяють входити в систему швидко і безпечно без введення пароля. Клавіші стандартного розміру з ходом 1,4 мм мають вбудовану підсвітку, дозволяючи працювати навіть в темряві.
Технічні характеристики ASUS VivoBook 14 (X403):
- Процесор: Intel Core i3-8145U | Intel Core i5-8265U | Intel Core i7-8565U
- Операційна система: Windows 10 Домашня / Windows 10 Pro
- Дисплей: 14", співвідношення сторін 16: 9, роздільна здатність Full-HD (1920x1080), рамки шириною 4,1 мм
- Графіка: Intel HD Graphics 620
- Оперативна пам'ять: до 16 ГБ пам'яті LPDDR3 частотою 2133 МГц
- Накопичувач: SSD 256/512 ГБ, SATA III | SSD 256/512 ГБ, PCIe Gen3 x2 | SSD 512 ГБ / 1 ТБ, PCIe Gen3 x4
- Бездротові інтерфейси: дводіапазонний модуль Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 4.2 або 5.0
- Порти: 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x комбінований аудіороз'єм, 1 х роз'єм HDMI 1.4, 1 x слот для карти пам'яті SD, 1 x роз'єм живлення DC
- Звук: 2 вбудовані стереодинаміки, технологія ASUS SonicMaster, мікрофон
- Акумулятор: літій-полімерний, 72 Вт·год, до 24 годин автономної роботи
- Колір: Сріблясто-блакитний / пудрово-рожевий
- Розмір: 322,86 x 208,48 x 16,5 мм
- Вага: 1,3 кг
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