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iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
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Смартфоном з сенсорним екраном у 2019 році вже нікого не здивуєш, а от понад 10 років тому такий пристрій вважався чимось чудернацьким. Радіо МАКСИМУМ запрошує вас у коротенький екскурс у минуле, нагадуючи про найкращі гаджети 2000-х, якими марив кожен прихильників мобільних пристроїв.
Пам'ятаєте музичний Nokia 5800, потужний Galaxy S, футуристичний Motorola MILESTONE або прогресивний LG Optimus 3D. Ці пристрої коштували шалених грошей, як на свій час, але це нікого не зупиняло, адже вони дозволяли виділятися з сірого натовпу. Вмощуйтесь зручніше, адже на вас очікує трішки ностальгії.
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Nokia 5800 XpressMusic
Ох же ж наробив галасу цей смартфон у свій час. Його показували не в одному фільмі та музичному кліпі, і не дарма. На кінець 2008 року компанії Nokia вдалося представити логічне продовження серії ExpressMusic, щоправда, цього разу на прихильників бренду чекав пристрій з сенсорним екраном.
Діагональ, як на ті часи, складала шалені 3,2 дюйма.
Не обійшлося й без співпраці з іменитим виробником оптики – Carl Zeiss. Працював пристрій на базі процесора з шаленими 434 МГц. Крім того, він отримав аж (!) 128 МБ оперативної пам'яті. Погодьтеся, цифри не вражають, хоча понад 10 років тому цей пристрій міг запхнути за пояс усі рішення від конкурентів.
|Дата анонсу
|жовтень 2008
|Екран
|3,2 дюйма, 360 x 640 пікселів
|Процесор
|434 МГц, ARM 11
|Камера
|3,15 Мп з оптикою Carl Zeiss
|Особливості
|музична серія ExpressMusic
|Акумулятор
|1320 мАг
|Ціна
|4800 гривень
Samsung Galaxy S
Саме цей пристрій дав початок легендарній серії Galaxy компанії Samsung. Смартфон отримав яскравий і насичений Super AMOLED-екран діагоналлю 4 дюйми, потужний процесор, відмінну, як на ті часи, камеру, а також привабливий дизайн. Звичайно ж, за повний фарш потрібно було викласти чимало, але це нікого не зупиняло!
Як на 2010 рік 4-дюймовий Super AMOLED-дисплей став справжньою революцією, яка дала поштовх компаніям-конкурентам змінювати вектор роботи над гаджетами.
|Дата анонсу
|вересень 2010
|Екран
|4 дюйми, Suped AMOLED-матриця, 480 x 800 пікселів
|Процесор
|1 ГГц, Cortex-A8
|Камера
|5 Мп
|Особливості
|Super AMOLED-екран
|Акумулятор
|1500 мАг
|Ціна
|6000 гривень
Motorola MILESTONE
Компанія Motorola частенько експериментувала з формфактором у 2000-х роках. Вони випускали не лише яскраві "жабки", а й неймовірні сенсорні слайдери. Одним із них стала модель MILESTONE: класичний сенсорний смартфон, який отримав висувну механічну клавіатуру.
2009 рік можна вважати перехідним. Саме тоді компанії експериментували, щоб створити оптимальне рішення, яке задовольнить і тих, хто не готовий повністю відмовитися від кнопок.
|Дата анонсу
|листопад 2009
|Екран
|3,7 дюйма, 480 x 854 пікселів
|Процесор
|600 МГц, Cortex-A8
|Камера
|5 Мп
|Особливості
|висувна механічна клавіатура
|Акумулятор
|1400 мАг
|Ціна
|400 доларів
LG Optimus 3D
Популярність 3D набирала обертів не лише в кінотеатрах, а й серед виробників смартфонів. Зокрема, компанія LG представила несподіваний гаджет, який міг демонструвати об'ємне зображення без необхідності використовувати спеціальні окуляри.
Звичайно ж, LG Optimus 3D не став масовим пристроєм. Це, як то модно говорити зараз, смартфон, який демонстрував можливості компанії.
|Дата анонсу
|січень 2011
|Екран
|4,3 дюйма, 480 x 800 пікселів
|Процесор
|двоядерний 1 ГГц, Cortex-A9
|Камера
|дві камери по 5 Мп
|Особливості
|екран з 3D
|Акумулятор
|1500 мАг
|Ціна
|260 євро
HTC P3400
Компанія HTC – одна з перших, які почали активно працювати над створенням смартфонів. І хоч зараз у неї все так веселково, а от понад 10 років тому цей виробник був на коні! Одним із перших смартфонів, які вона показала – P3400, який мав дуже скромні характеристики, але вже працював на Windows Mobile та міг передовими можливостями.
Компанія HTC випускала смартфони не лише на базі Windows Mobile, а й була однією з перших, хто ширив Android по всьому світу.
|Дата анонсу
|лютий 2007
|Екран
|2,8 дюйма, 240 x 320 пікселів
|Процесор
|200 МГц, ARM926EJ-S
|Камера
|2 Мп
|Особливості
|робота на базі Windows Mobile
|Акумулятор
|1250 мАг
|Ціна
|210 євро
Apple iPhone
Ми спеціально залишили iPhone на десерт. Компанія Apple у далекому 2007 році зуміла показати гаджет, який став справжньою революцією. Його всі наслідували, всі хотіли та всі марили ним. Воно й не дивно, адже "купертінівцям" вдалося представити пристрій з екраном діагоналлю 3,5-дюйма. Звичайно ж, він не був ідеальним, але саме з нього почалася нова епоха!
Перший iPhone був крихким, не вельми надійним, але через це він не став менш бажаним.
|Дата анонсу
|січень 2007
|Екран
|3,5 дюйма, 320 x 480 пікселів
|Процесор
|412 МГЦ, ARM-11
|Камера
|2 Мп
|Особливості
|робота на базі iOS
|Акумулятор
|дані відсутні
|Ціна
|420 євро
А який смартфон був у вас першим? Пишіть свої відповіді у коментарях!
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