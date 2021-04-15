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До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото

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Жизель Олівейра у бікіні - фото 1
Жизель Олівейра у бікіні

Популярна модель Жизель Олівейра знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через сонячні фото в купальнику. Ця дівчина завжди готова сяяти з подіумів!

27-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно Жизель опублікувала серію знімків, на яких позує лише у крихітному купальнику. Як зазначила сама модель, вона вже готова до літа. А фанати додали, що ця красуня у формі весь рік!

До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455737
До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455738
До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455739
До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455741
До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455742

До слова, у спортивному костюмі Олівейра виглядає не менш привабливо:

До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455736
До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455740
До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото - фото 455743

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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