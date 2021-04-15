До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото

Популярна модель Жизель Олівейра знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через сонячні фото в купальнику. Ця дівчина завжди готова сяяти з подіумів!

27-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

І ще: Зваблива мандрівниця: тренерка показала пікантне відео на дорозі (18+)

Нещодавно Жизель опублікувала серію знімків, на яких позує лише у крихітному купальнику. Як зазначила сама модель, вона вже готова до літа. А фанати додали, що ця красуня у формі весь рік!

До слова, у спортивному костюмі Олівейра виглядає не менш привабливо:

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

Читайте також: Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+