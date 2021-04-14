Зваблива мандрівниця: тренерка показала пікантне відео на дорозі (18+)

Популярна фітнес-тренерка Ана Чері обожнює тішити прихильників ефектними кадрами у найнеочікуваніших образах. Цього разу дівчина приміряла портупеї поверх спіднього та вирішила шукати пригоди!

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм. Дівчина регулярно ділиться ефектними селфі та обожнює креативні образи

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Нещодавно тренерка приміряла образ звабливої ковбойки лише у спідньому та з яскравими портупеями. Так і з'явилось відео, де Ана вдає, що ловить машину для мандрів. За короткий час допис зібрав понад 120 тисяч переглядів, адже відвести погляд від Чері майже неможливо!

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