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"Нудна компанія" Ілона Маска та Tesla зійшлися в нерівному бою: епічне відео
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Швидкісний тунель компанії Boring Company, заснованої Ілоном Маском, довів свою ефективність украй незвичайним способом – гонкою електромобілів Tesla. Під час експерименту також була виявлена важлива особливість підземних доріг.
Суть експерименту полягала в тому, щоб довести ефективність використання підземних тунелів Boring Company. Маск вважає, що вони здатні розв'язати проблему завантаженості доріг мегаполісів, дозволяючи швидко дістатися до пункту призначення. Для цього під містами повинні бути створені цілі мережі підземних трас.
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Гонка почалася з одного місця, але перший електромобіль Tesla переміщався міськими вулицями, а другий опустився у підземний тунель. Останній без будь-яких перешкод доїхав до фінішу за 1 хвилину 36 секунд, тоді як першому через велику кількість машин на дорогах вдалося дістатися до зазначеного місця тільки за 4 хвилини 45 секунд.
Уважні глядачі помітили, що в тунелі автомобіль їхав звичайною дорогою, а не за допомогою рейок або додаткових коліс, як було спочатку заявлено в концепті. Ілон Маск підтвердив це і зазначив, що так значно простіше. До того ж, такою дорогою електрокар здатний їхати самостійно.
Раніше Ілон Маск заявив, що перший комерційний тунель Boring Company відкриється до кінця року. Він буде з'єднувати два кінця конференц-центру Лас-Вегаса, розташованих на відстані майже двох кілометрів один від одного.
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