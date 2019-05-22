Суворий Капітан Канада підкорив мережу: фотофакт

У мережі відшукали канадську версію Капітана Америки від Marvel, і цей хлопець виглядає дуже правдоподібно. Здається, Канада може спати спокійно!

На платформі Reddit користувач з ніком GallowBoob поділився косплеєм на Капітана Америку, який став Капітаном Канадою. За короткий час фото чоловіка стало неймовірно популярним, адже його побачили понад 53 тисячі користувачів, а ще більш як 1500 залишили коментарі.

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І справді, якби існував Капітан Канада, він виглядав би саме так. Як відзначив хтось, "він тут, щоб захистити нас від виродків та душогубів з Лаваля (місто на острові Ісуса)". Також піджартували, що новий герой підійде для випадків, коли потрібен пасивно-агресивний Месник.

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