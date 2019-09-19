Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Шахтар Ліга Чемпіонів

До і після: ефектне перевтілення хлопця мотивує

  • 48
Неймовірне перевтілення товстуна - фото 1
Неймовірне перевтілення товстуна / reddit.com/r/roosterteeth

Товстун зумів за рік кардинально змінити свою зовнішність і тепер мотивує інших. Справжня сила волі виглядає саме так!

На платформі Reddit користувач з ніком RaidenUzumaki поділився доволі нетиповим для цієї мережі дописом із власним фото. Замість мемів та новин політики він показав колаж з селфі із різницею у рік. За короткий час допис зібрав понад 33 тисячі переглядів та більш як 900 коментарів.

І ще: Учені назвали вид спорту, який покращує роботу мозку

"За рік я втратив 205 фунтів (майже 92 кг). Тоді я зрозумів, що мені варто змінити своє життя. Я вирішив покращити своє здоров'я завдяки зміні режиму харчування. Спершу я важив 400 фунтів (181 кг), а зараз 88 кг при зрості 1,90. Перші 68 кг я скинув, змінивши дієту, а наступні завдяки кардіо. Наступним кроком будуть силові тренування", – зізнався головний герой допису, наголосивши, що кожні три місяці він відвідує лікаря.

One year later and I have lost 205 pounds. Thank you to Geoff and Adam Ellis for specifically inspiring me over the past year. from r/roosterteeth

Читайте також: Правила поведінки у спортзалі, яких слід дотримуватися кожному

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
  • 17 вересня, 12:15
  • 1039
Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
  • 16 вересня, 18:21
  • 1620
Кріпосна 2 сезон 21, 22 серія: дивитись онлайн серіал СТБ, опис сюжету
  • Вчора, 20:30
  • 3773
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл