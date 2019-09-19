До і після: ефектне перевтілення хлопця мотивує

Товстун зумів за рік кардинально змінити свою зовнішність і тепер мотивує інших. Справжня сила волі виглядає саме так!

На платформі Reddit користувач з ніком RaidenUzumaki поділився доволі нетиповим для цієї мережі дописом із власним фото. Замість мемів та новин політики він показав колаж з селфі із різницею у рік. За короткий час допис зібрав понад 33 тисячі переглядів та більш як 900 коментарів.

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"За рік я втратив 205 фунтів (майже 92 кг). Тоді я зрозумів, що мені варто змінити своє життя. Я вирішив покращити своє здоров'я завдяки зміні режиму харчування. Спершу я важив 400 фунтів (181 кг), а зараз – 88 кг при зрості 1,90. Перші 68 кг я скинув, змінивши дієту, а наступні завдяки кардіо. Наступним кроком будуть силові тренування", – зізнався головний герой допису, наголосивши, що кожні три місяці він відвідує лікаря.

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