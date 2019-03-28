До чого сняться поцілунки: ви здивуєтеся

Сни, в яких ви бачите поцілунок, є певним сигналом того, що відбувається у вашому особистому житті.

Такі сновидіння можуть говорити про добре і дружнє ставлення до оточуючих вас людей. Негативне значення поцілунок уві сні набуває тільки в сюжетах, де ви це робите з тими, з ким не варто.

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Якщо вам приснилося, що ви цілуєтеся з кимось конкретним, значить швидше за все між вами виникне сварка. Коли уві сні ви бачите, як цілується сімейна пара, то щастя і гармонія увійде і у ваш будинок. Бачити, як інший чоловік цілує вашу кохану – до появи суперника.

Поцілунок дитини віщує неприємні клопоти. А поцілунок начальника на роботі каже, що ви будете відчувати страх перед ним. Якщо ж вам наснився поцілунок із колегою по роботі, значить саме цей "товариш по службі" захоче підсидіти вас. Треба бути більш уважними, щоб не допускати помилок. Повітряний поцілунок уві сні означає, що ви не готові до серйозних стосунків з партнером.

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