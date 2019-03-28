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Вчені пояснили, чому ми залежні від смартфонів
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Сьогодні більшість людей проводять від 3 до 7 годин на день в смартфонах, близько сотні раз перевіряючи нагадування. Дізнайтеся, як за цей час смартфони настільки вплинули на нашу поведінку, що фактично змінили спосіб життя.
Річ у тім, що мобільні пристрої впливають на наш мозок. І це не міфічне випромінювання, а проста звичка.
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Ендокринолог Роберт Лустіг в інтерв'ю Science Alert зазначає, що постійний потік нагадувань, які надходять, для мозку – постійний стрес. При тривалому стані стресу префронтальна кора мозку, яка відповідає за когнітивні функції, починає "сходити з розуму" й робить помилки.
Ларрі Розен, професор психології з Університету штату Каліфорнія, вказує на те, що постійна тривожність має прямі фізіологічні наслідки. Нескінченні нагадування призводять до того, що люди, подібно собаці Павлова, звикають діставати телефони не тільки тоді, коли ті видають звук, але і коли нічого не відбувається. Прискорюється серцебиття, шкіра поколює. Користувачі смартфонів відчувають тривогу, коли довгий час не перевіряють телефон.
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