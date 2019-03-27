5 помилок, яких ви припускаєтеся у готелях

Щоб не втрапити у халепу, яка зіпсує весь відпочинок, слід знати деякі нескладні правила про проживання в готелях.

Не радимо вам користуватися сейфом в готелі. Резервний код від сейфа знає будь-який співробітник від прибиральника до ресепшионіста, і, якщо раптом вашу кімнату буде прибирати людина, не чиста на руку, ви вже нікому не доведете, що у вас щось вкрали.

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Віддаєте перевагу розкладати різні дрібниці у ящиках в номері, як вдома? Погана ідея, адже, виїжджаючи в поспіху і суєті, легко що-небудь забути. Краще тримайте всі свої речі в одному місці.

Ранній виїзд з готелю ніхто не любить: ні виспатися, ні поснідати. Але іноді це не так. У більшості готелів вам приготують сніданок "з собою", але про це, звичайно ж, потрібно попросити з вечора. Якщо сніданок не включений у вартість вашого проживання, то доведеться доплатити.

Перш, ніж взяти щось з міні-бару "просто подивитися", переконайтеся, що їжа і напої не стоять на спеціальних "підставках". Деякі сучасні холодильники для готелів можуть записати рахунок за напій на вашу кімнату, якщо ви візьмете пляшку, щоб просто почитати склад.

Ви напевно стикалися з тим, що в номерах електрика працює, тільки якщо ваш пластиковий ключ вставлений в спеціальний отвір поряд з дверима. Але мало хто знає, що в цей отвір ви можете вставити що завгодно, що за формою нагадує ключ.

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