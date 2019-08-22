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Чи загрожує мікропластик у питній воді людям: відповідь медиків

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ЧИ загрожує забруднення пластиком здоров'ю - фото 1
ЧИ загрожує забруднення пластиком здоров'ю

У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, чи варто перейматися через забруднення джерел питної води мікропластиком. Проблема надмірного використання пластину збільшується з кожним днем.

Науковець з ВООЗ Брюс Гордон пояснив, що може загрожувати мікропластик у питній воді здоров'ю людини. Він зазначив, що в організації зовсім не стурбовані, тому не варто сіяти паніки.

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Річ у тому, що є доволі значна різниця між тим, який обсяг токсинів може поглинути людське тіло без шкоди, а також між обсягом, який може стати фатальним.

Проте про забруднення водних екосистем справді варто замислитись, адже його наслідки будуть довготривалими. А якщо вас досі не переконує чимало новин про надмірну кількість пластику у світових водах, то нагадаємо, що навіть у снігу в Арктиці виявили частки лаків, синтетики, фарб та автомобільних шин.

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Джерело: dw
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