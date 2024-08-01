Дональд Трамп запускає рекламну кампанію, щоб зупинити зростання рейтингів опонентки

Команда кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію вартістю $10 мільйонів. Вона має на меті зупинити сплеск популярності Камали Гарріс.

Рекламу зосередять у шести штатах, що вагаються в підтримці між республіканцями й демократами. Про це пише Reuters.

До слова: Телеканал Fox News офіційно запропонували провести дебати між Трампом і Гарріс

Після того як президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс, вона швидко здобула підтримку серед Демократичної партії та привабила великих донорів для своєї кампанії. Вона також залучилася підтримкою багатьох молодих виборців і темношкірих американців, що Байдену вдавалося гірше.

Наразі це найбільша купівля Трампом реклами з січня, коли він боровся із суперниками-республіканцями за висування кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Тому напередодні 78-річний Трамп опублікував рекламу, де використав слова Гарріс з її старих інтервʼю та виступів, щоб спробувати зобразити її як "крайню лібералку", яка не має звʼязку з пересічними американцями. За це команда Гарріс звинуватила штаб Трампа у брехні.

Сама Гарріс зосереджується на засудженні кримінальних злочинів Трампа та згадує його роль у забороні абортів у низці американських штатів. За перший тиждень після оголошення наміру балотуватися в президенти Гарріс зібрала $200 мільйонів на свою передвиборчу кампанію.

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Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти – Джеймса Девіда Венса.

Після невдалих дебатів із Трампом 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост глави держави. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів.

Віцепрезидентка Гарріс була ключовим лідером для прийняття історичного, популярного порядку денного адміністрації Байдена-Гарріс, – сказала прессекретарка Гарріс Сарафіна Чітіка.

Дональд Трамп

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