Для ранкових справ: цей колір допомагає стати бадьорішим

Науковці розповіли, як колір освітлення здатен впливати на сонливість та енергійність. Виявилось, що можна покращити свою працездатність, якщо надавати перевагу певному кольору.

Науковці з Корейського інституту науки та техніки провели дослідження, яке підтвердило, що деякі кольори допомагають притупити бажання спати. Найкращий ефект спостерігався у синього кольору, який збігається з тим, який мають смартфони.

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"Синій колір приглушує природне вироблення мелатоніну в нічний час та підіймає уважність. Тому вночі у спальні краще ого уникати, а от вранці – навпаки, адже він допомагає швидше прокинутись та бути енергійнішим", – пояснюють учені.

Таку результати приніс експеримент за участю групи студентів, які сиділи у приміщеннях з білим та синім світлом. У кожного вимірювали концентрацію гормонів кортизолу та мелатоніну, роботу біологічних годинників, а також запитували про загальне самопочуття. З'ясувалось, що саме під дією синього світла студенти швидше входили у звичайний ритм, аніж за звичайного освітлення.

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