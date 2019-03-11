На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці пояснили, чому людина "падає" уві сні
-
- 33
Фахівці в області фізіології провели низку досліджень людського сну. Отримані результати дали відповідь на питання "падіння", яке людина відчуває уві сні.
Учені оприлюднили дані вивчення функціонування організму під час нічного відпочинку. Багатьом відоме таке явище, як почуття "падіння" уві сні. Експерти зуміли з'ясувати його причини.
І ще: Ви здивуєтесь! Чому важливо їсти з задоволенням
Виявилося, винний у всьому один з відділів стовбура головного мозку, робота якого і створює уві сні ефект "падіння". Процес засинання та пробудження регулюється пучками нейронів, що містяться безпосередньо в ньому.
Також нейрони отримують сигнали від внутрішнього вуха і вестибулярної системи, що відповідає за процес рівноваги. Під час фази, яка називається швидким сном, нейрони, які проявляють активність під час неспання, стрімко "пробуджуються" і активно передаються сусіднім клітинам. Така схема формує відчуття невагомості.
При нейронній активації відбувається посилення почуттів, що й спричиняє відчуття польоту, а в деяких випадках і падіння. При остаточній активізації мозкових клітин, відповідальних за пробудження, людина прокидається.
Протягом ночі фази сну постійно змінюються, через що деякі нейрони періодично вмикаються та вимикаються. При переході в фазу швидкого сну може статися випадкова активізація сусіднього відділу, що регулює орієнтацію в просторі. Це призводить до помилкового сприйняття мозком стану сну, як раптового падіння. Через це мозок спонукає людину прокидатися, сприймаючи пробудження, як порятунок.
Читайте також: Дієтологи розповіли, як часто потрібно їсти рибу
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 12 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 11 березня
-
23:56Супрун назвала добову норму споживання цукру
-
23:53Серіал Кріпосна – 17, 18 серія: дивитись онлайн 1 сезон драми СТБ
-
23:42Apple офіційно оголосила дату весняної презентації
-
23:23Skype перестав працювати у більшості браузерів: названа причина
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
23:12Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю
-
22:55Хайді Клум показала стрункі ніжки у міні-платті
-
22:44Науковці пояснили, чому людина "падає" уві сні
-
22:20Як легко перейти на правильне харчування
-
22:12Фахівці розповіли, чому чоловікам необхідно займатися спортом
-
21:52Зірка Манчестер Юнайтед назавжди йде з футболу
-
21:44Bugatti показала електромобіль для дітей за 30 тисяч євро
-
21:23Так виглядає полювання на тарантулів у Камбоджі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:13Боляче дивитися: жоден смартфон Galaxy S10 не пройшов перевірку падіннями
-
20:52Сестра Beyonce зняла кліп на свою пісню
-
20:43Бездомна собака з Непалу підкорила Гімалаї та встановила світовий рекорд
-
20:33Великий піст 2019 – календар харчування: страви на кожен день
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
20:15Школа: Випускний – 9, 10 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
20:13Сексуально та спортивно: дивіться новий рекламний ролик Agent Provocateur
-
19:55Як правильно перевести пластикові вікна у режим літо/зима
-
19:43Дієтологи розповіли, як часто потрібно їсти рибу
-
19:20Чому ми спимо, висунувши ногу з-під ковдри
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 12 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 11 березня
-
23:12Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
15:13iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
-
13:13Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок
-
12:10Серіал Кріпосна 2 сезон: дата, коли вийде продовження драми СТБ
-
10:15Сучасні пісні: найкраща поп-музика за тиждень для вдалого дня
-
07:55Експерти розповіли, як підготувати авто до весни
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 10 березня
-
21:50Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
15:27Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу