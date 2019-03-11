Науковці пояснили, чому людина "падає" уві сні

Ось чому ви іноді "падаєте" уві сні

Фахівці в області фізіології провели низку досліджень людського сну. Отримані результати дали відповідь на питання "падіння", яке людина відчуває уві сні.

Учені оприлюднили дані вивчення функціонування організму під час нічного відпочинку. Багатьом відоме таке явище, як почуття "падіння" уві сні. Експерти зуміли з'ясувати його причини.

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Виявилося, винний у всьому один з відділів стовбура головного мозку, робота якого і створює уві сні ефект "падіння". Процес засинання та пробудження регулюється пучками нейронів, що містяться безпосередньо в ньому.

Також нейрони отримують сигнали від внутрішнього вуха і вестибулярної системи, що відповідає за процес рівноваги. Під час фази, яка називається швидким сном, нейрони, які проявляють активність під час неспання, стрімко "пробуджуються" і активно передаються сусіднім клітинам. Така схема формує відчуття невагомості.

При нейронній активації відбувається посилення почуттів, що й спричиняє відчуття польоту, а в деяких випадках і падіння. При остаточній активізації мозкових клітин, відповідальних за пробудження, людина прокидається.

Протягом ночі фази сну постійно змінюються, через що деякі нейрони періодично вмикаються та вимикаються. При переході в фазу швидкого сну може статися випадкова активізація сусіднього відділу, що регулює орієнтацію в просторі. Це призводить до помилкового сприйняття мозком стану сну, як раптового падіння. Через це мозок спонукає людину прокидатися, сприймаючи пробудження, як порятунок.

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