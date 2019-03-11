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Чому ми спимо, висунувши ногу з-під ковдри

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Судинні сітки дозволяють регулювати кровотік в шкірі - фото 1
Судинні сітки дозволяють регулювати кровотік в шкірі / Verywell Health

Напевно ви часто помічаєте, що коли лягаєте спати і щільно накриваєтеся ковдрою, так і хочеться висунути з-під теплого пледу свої ноги. Чому ми це робимо?

У такої дії є цілком резонне пояснення, яке спробували дати вчені. Перепади температури. Після купи проведених досліджень, вчені виявили, що людські рефлекси і температура тіла взаємопов'язані між собою.

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Як тільки ви починаєте втомлюватися, температура починає знижуватися все сильніше, даючи зрозуміти організму що він втомився і для отримання нових сил потрібно гарненько виспатися.

Так чому ж у цій ситуації починають проявлятися рефлекси, які змушують висовувати ноги з-під ковдри? Все насправді дуже просто, адже секрет полягає в ступнях. Вони повністю пронизані судинними сітками, які допомагають організму в регуляції тепла, а на додачу до цього не мають свого покриття. Судинні сітки дозволяють регулювати кровотік в шкірі, тим самим змушуючи її ставати теплішими або холоднішими.

Чому ми спимо, висунувши ногу з-під ковдри - фото 313450

Тож, коли ви висовуєте ноги з-під ковдри, ви тим самим охолоджуєте підошви ніг і кров, яка, поширюючися тілом, дає організму один важливий сигнал – час відходити до сну.

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Джерело: bustle
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