Для чого вдома обов'язково потрібен лимон

Лимони – у списку тих продуктів, які мають бути на вашій кухні. Адже існує безліч способів їх використання у побуті.

Лимон для шкіри. Лимон має властивості косметичних засобів. Завдяки своїм здібностям закривати пори і очищати шкіру, він є чудовою сировиною для різних засобів з догляду за шкірою.

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Якщо на шкірі раз у раз з'являються прищі, то щоденне нанесення на неї лимонного соку допоможе вирішити проблему. Крім того, лимонний сік має відбілюючі властивості.

Лимон для нігтів. Допомагають лимони і в догляді за нігтями. Змішавши в мисці рівну кількість лимонного соку і води, опустіть в розчин кінчики своїх пальців приблизно на кілька хвилин. Таку процедуру слід повторювати один раз на тиждень. Доти, поки на нігтях не зникнуть плями від лаку.

Лимон у побуті

Лимон для тренувань. Крім того, змішавши лимонний сік і холодну воду, додавши в цю суміш солі, ви отримаєте класний напій, який допоможе вам у проведенні фізичних тренувань.

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