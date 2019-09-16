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Для чого вдома обов'язково потрібен лимон
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Лимони – у списку тих продуктів, які мають бути на вашій кухні. Адже існує безліч способів їх використання у побуті.
Лимон для шкіри. Лимон має властивості косметичних засобів. Завдяки своїм здібностям закривати пори і очищати шкіру, він є чудовою сировиною для різних засобів з догляду за шкірою.
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Якщо на шкірі раз у раз з'являються прищі, то щоденне нанесення на неї лимонного соку допоможе вирішити проблему. Крім того, лимонний сік має відбілюючі властивості.
Лимон для нігтів. Допомагають лимони і в догляді за нігтями. Змішавши в мисці рівну кількість лимонного соку і води, опустіть в розчин кінчики своїх пальців приблизно на кілька хвилин. Таку процедуру слід повторювати один раз на тиждень. Доти, поки на нігтях не зникнуть плями від лаку.
Лимон для тренувань. Крім того, змішавши лимонний сік і холодну воду, додавши в цю суміш солі, ви отримаєте класний напій, який допоможе вам у проведенні фізичних тренувань.
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