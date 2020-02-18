Дизайнерка створила концепт медичних масок з видрукованими обличчями: фотофакт

Продуктовий дизайнер Даніель Баскін представила концепт сервісу, який видруковує обличчя користувача на медичній масці, щоб той зміг і захищатися від вірусів, і розблокувати смартфон, який використовує систему розпізнавання облич.

Маски, які Баскін збирається продавати за 40 доларів, поки перебувають в розробці. Дизайнерка розповіла, що відклала запуск з кількох причин. По-перше, для початку їй потрібно опанувати процес друку так, щоб обличчя виглядали реалістично. По-друге, дівчина ще не протестувала, чи працюють її маски з системами розпізнавання облич на смартфонах. Вона припустила, що користувачі можуть одягнути маску перш, ніж налаштовувати Face ID.

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Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.



+=https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8 — Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020

А основна причина відстрочки полягає в тому, що Баскін відмовляється втілювати концепт в реальність, поки у світі спостерігається глобальний дефіцит медичних масок через спалах коронавіруса. При цьому респіраторні маски з фільтром N95, створені для захисту від летючих і рідких частинок, не можуть на 100% захистити від цього вірусу.

Після запуску сервісу користувачі зможуть завантажити на сайт зображення обличчя та підігнати картинку, перш ніж зробити замовлення. Фото потім надрукують натуральними фарбами на респіраторній масці з фільтром N95. Баскін запевнила, що буде видаляти фотографії після завершення друку на масці.

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