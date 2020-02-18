Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Дизайнерка створила концепт медичних масок з видрукованими обличчями: фотофакт

  • 58
Дизайнерка створила концепт медичних масок з видрукованими обличчями: фотофакт - фото 1

Продуктовий дизайнер Даніель Баскін представила концепт сервісу, який видруковує обличчя користувача на медичній масці, щоб той зміг і захищатися від вірусів, і розблокувати смартфон, який використовує систему розпізнавання облич.

Маски, які Баскін збирається продавати за 40 доларів, поки перебувають в розробці. Дизайнерка розповіла, що відклала запуск з кількох причин. По-перше, для початку їй потрібно опанувати процес друку так, щоб обличчя виглядали реалістично. По-друге, дівчина ще не протестувала, чи працюють її маски з системами розпізнавання облич на смартфонах. Вона припустила, що користувачі можуть одягнути маску перш, ніж налаштовувати Face ID.

І ще: Майбутнє настало: в IKEA дозволили розраховуватись часом

А основна причина відстрочки полягає в тому, що Баскін відмовляється втілювати концепт в реальність, поки у світі спостерігається глобальний дефіцит медичних масок через спалах коронавіруса. При цьому респіраторні маски з фільтром N95, створені для захисту від летючих і рідких частинок, не можуть на 100% захистити від цього вірусу.

Після запуску сервісу користувачі зможуть завантажити на сайт зображення обличчя та підігнати картинку, перш ніж зробити замовлення. Фото потім надрукують натуральними фарбами на респіраторній масці з фільтром N95. Баскін запевнила, що буде видаляти фотографії після завершення друку на масці.

Читайте також: Голі британки знялися для благодійності: пікантні фото (18+)

Джерело: faceidmasks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
  • 15 лютого, 17:21
  • 1204
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 429
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2105173
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне