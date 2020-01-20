Дизайнери випустили десктопну версію Tinder

Бруклінське бюро дизайну MSCHF випустило десктопну версію додатка Tinder. Головною її особливістю став спеціальний скрипт, що дозволяє швидше шукати партнерів – досить запустити додаток у фоновому режимі і займатися своїми справами в інших програмах.

Кожен раз, коли ви натискаєте мишкою, програма свайпає запропонованих людей вправо – на мові Tinder це означає "Ок. Припустимо, ти мені подобаєшся". Так, за словами, розробників, користувач буде витрачати менше часу на нудне перегортання карток: відкрив додаток вранці, попрацював, повернувся до нього ввечері – а там вже десяток співпадінь і, можливо, пару пропозицій скрасити ніч. Автори кажуть, зручно.

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У секції "Питання-відповідь" представники MSCHF запевняють, що додаток стежить лише за клацанням миші і тільки, тому дані облікового запису та інформація з комп'ютера будуть в безпеці. На питання "Але що, якщо я раптом свайпну, людини, яка мені подобається?" Дизайнери відповідають прямо: "Ми допомагаємо вам не шукати любов, а свайпати".

Згідно з даними, опублікованими у 2018 році, в середньому мілленіали витрачають по 10 годин на тиждень, гортаючи вправо-вліво чужі анкети. Дизайнери, ймовірно, хочуть, позбавити людей від такої ж долі. Програму можна завантажити на її офіційному сайті. Вона доступна на Windows і Mac OS.

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