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H&M дозволить покупцям платити за одяг не відразу

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H&M - фото 1
H&M / fashionunited

Шведський бренд одягу H&M запропонував жителям США новий спосіб оплати – впродовж місяця після отримання речі. Бренд розробив нововведення спільно з фінтех-компанією Klarna.

Шведський бренд одягу H&M дозволить американським покупцям оплатити покупки в онлайн або оффлайн магазині протягом місяця після отримання одягу. Бренд одягу спільно зі шведським банком Klarna розробили функцію Pay Later.

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Щоб скористатися новою опцією, потрібно бути учасником програми лояльності H&M. У додатку компанії можна вибрати спосіб і час оплати товарів. Так, можна відкласти оплату на місяць або розбити її на кілька частин. Вся інформація про покупки буде доступна в додатку.

H&M дозволить покупцям платити за одяг не відразу - фото 380647

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Джерело: apnews
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