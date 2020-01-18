Microsoft випустила новий браузер на базі Chromium

Майже через рік після анонсу Microsoft таки випустила повноцінну публічну версію свого браузера Edge на базі Chromium.

Візуально браузер дуже схожий з Google Chrome: ті ж звичні елементи інтерфейсу, кнопки, розташування меню, закладок та іншого. На це і була зроблена ставка, щоб користувачам було легше адаптуватися в звичному оточенні.

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Однак Edge оснащений різними механізмами для підвищення приватності в мережі. Це, наприклад, система блокування трекерів відстеження. Є синхронізація даних між пристроями, а також підтримка Dolby Atmos і Dolby Vision. Крім того, заявлено, що браузер оптимізований для Windows 10 і підтримує стрімінгову передачу відео з Netflix у 4К.

З інших особливостей відзначимо вбудовану підтримку Internet Explorer, а також функції для поліпшення продуктивності роботи. Наприклад, це "Колекції", які спрощують збір, організацію і спільне використання контенту з мережі, а також сервіс Microsoft News.

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