Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

Microsoft випустила новий браузер на базі Chromium

  • 24
Edge - фото 1
Edge / itc

Майже через рік після анонсу Microsoft таки випустила повноцінну публічну версію свого браузера Edge на базі Chromium.

Візуально браузер дуже схожий з Google Chrome: ті ж звичні елементи інтерфейсу, кнопки, розташування меню, закладок та іншого. На це і була зроблена ставка, щоб користувачам було легше адаптуватися в звичному оточенні.

І ще: У Європі вводять нові правила зарядки електрокарів

Однак Edge оснащений різними механізмами для підвищення приватності в мережі. Це, наприклад, система блокування трекерів відстеження. Є синхронізація даних між пристроями, а також підтримка Dolby Atmos і Dolby Vision. Крім того, заявлено, що браузер оптимізований для Windows 10 і підтримує стрімінгову передачу відео з Netflix у 4К.

З інших особливостей відзначимо вбудовану підтримку Internet Explorer, а також функції для поліпшення продуктивності роботи. Наприклад, це "Колекції", які спрощують збір, організацію і спільне використання контенту з мережі, а також сервіс Microsoft News.

Microsoft випустила новий браузер на базі Chromium - фото 380519

Читайте також: Наскільки добре знімає камера ASUS ROG Phone 2: вердикт DxOMark

Джерело: itc
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14034
Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
  • 16 cічня, 16:21
  • 928
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
  • 16 cічня, 17:10
  • 8823
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології