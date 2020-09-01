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Дизайнери створили захисну маску, яка може лікувати шкіру

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Захисна маска повністю прозора та не запотіває - фото 1
Захисна маска повністю прозора та не запотіває

Захисні маски можуть бути не лише стильними, а й корисними. Так, дизайнери розробили альтернативну версію маски N95. Вона має назву SEEUS95 та здатна не лише захищати вас, а й лікувати вашу шкіру.

Повністю прозора маска захищає краще, ніж класичні моделі, оскільки кріпиться до шкіри і складається з натуральних і безпечних матеріалів, які вбивають бактерії.

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Так, маска містить натуральний фільтр з бамбука, шовку, срібла та картону. Вона також допомагає вилікувати шкірні захворювання, оскільки один з шарів містить речовину хітозан, що використовується для відновлення шкіри і косметичних процедур.

Дизайнери створили захисну маску, яка може лікувати шкіру - фото 423212

Маска захищає та має можливість лікувати шкірні захворювання

За словами винахідників, вони також вирішили проблему з можливим запотіванням пристрою через різницю температур всередині і зовні маски за допомогою спеціального покриття anti-FOG.

За лічені дні проєкт на Kickstarter зібрав понад 194 тисячі доларів з бажаних 25 тисяч. Сама ж маска коштуватиме 39 доларів США для тих, хто зробить її попереднє замовлення на краудфандинговому майданчику.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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