У Франції почали випускати захисні маски з коноплі

Французька промислова компанія Geochanvre почала випускати екологічні захисні одноразові маски від COVID-19, зроблені з конопляного волокна. Всі її компоненти біорозкладні.

Маски покриті тонким шаром тканини з компостованого кукурудзяного крохмалю, щоб не натирати обличчя. Вони біорозкладні, тобто не завдають шкоди природі. Навіть гумка, яка використовується для фіксації маски на обличчі, також підлягає переробці.

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Матерія з конопель дозволила виробникам відмовитися від клею та інших липких рідин. Фільтруюча здатність таких масок – 89%. Упаковка з 50 конопляних масок продається за 34,29 євро. Покупець може також замовити логотип або малюнок на маску.

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