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Коронавірус Карантин 1 вересня

У Франції почали випускати захисні маски з коноплі

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Захисна маска з коноплі - фото 1
Захисна маска з коноплі / designboom

Французька промислова компанія Geochanvre почала випускати екологічні захисні одноразові маски від COVID-19, зроблені з конопляного волокна. Всі її компоненти біорозкладні.

Маски покриті тонким шаром тканини з компостованого кукурудзяного крохмалю, щоб не натирати обличчя. Вони біорозкладні, тобто не завдають шкоди природі. Навіть гумка, яка використовується для фіксації маски на обличчі, також підлягає переробці.

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Матерія з конопель дозволила виробникам відмовитися від клею та інших липких рідин. Фільтруюча здатність таких масок – 89%. Упаковка з 50 конопляних масок продається за 34,29 євро. Покупець може також замовити логотип або малюнок на маску.

У Франції почали випускати захисні маски з коноплі - фото 422906

У Франції почали випускати захисні маски з коноплі - фото 422907

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Джерело: designboom
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