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Популярні бренди та виробники деніму спростували необхідність прати джинси
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Представники відомих брендів вважають, що нема потреби прати джинси у пральній машині. Читайте та дізнавайтеся, якими іншими способами можна очистити штани.
Так, зокрема, генеральний директор Levi's, США, Чіп Берг пояснив, що прання якісних джинсів у машині призводить до пошкодження матеріалу і є "марною тратою води". Сам він очищає свої штани за допомогою зубної щітки.
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А виробники деніму Hiut у Британії, кажуть, що джинси можна прати тільки через пів року після покупки. Річ у тому, що в місцях складок, які утворюються під час носіння, колір при пранні вимивається, і в результаті такого контрасту джинси набувають зношеного вигляду.
В інших великих компаніях, що спеціалізуються на виробництві джинсів, порекомендували замість прання в пральній машинці залишати річ на ніч в морозильній камері, щоб позбутися від бактерій. Також пропонується залишити їх під сонцем на відкритому повітрі або використовувати спрей, що нейтралізує забруднення і неприємний запах.
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