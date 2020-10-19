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Популярні бренди та виробники деніму спростували необхідність прати джинси

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Популярні бренди та виробники деніму спростували необхідність прати джинси - фото 1

Представники відомих брендів вважають, що нема потреби прати джинси у пральній машині. Читайте та дізнавайтеся, якими іншими способами можна очистити штани.

Так, зокрема, генеральний директор Levi's, США, Чіп Берг пояснив, що прання якісних джинсів у машині призводить до пошкодження матеріалу і є "марною тратою води". Сам він очищає свої штани за допомогою зубної щітки.

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А виробники деніму Hiut у Британії, кажуть, що джинси можна прати тільки через пів року після покупки. Річ у тому, що в місцях складок, які утворюються під час носіння, колір при пранні вимивається, і в результаті такого контрасту джинси набувають зношеного вигляду.

В інших великих компаніях, що спеціалізуються на виробництві джинсів, порекомендували замість прання в пральній машинці залишати річ на ніч в морозильній камері, щоб позбутися від бактерій. Також пропонується залишити їх під сонцем на відкритому повітрі або використовувати спрей, що нейтралізує забруднення і неприємний запах.

Популярні бренди та виробники деніму спростували необхідність прати джинси - фото 430883

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Джерело: independent
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