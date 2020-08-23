Винахід року: інженер створив пістолет, який стріляє захисними масками

У період пандемії коронавірусу мешканцям різних країн рекомендується носити маски у громадських місцях, але є й ті, хто відмовляється дотримуватися заходів безпеки.

Для вирішення цієї проблеми американський інженер і за сумісництвом блогер Аллен Пен створив незвичайне пристосування. Воно покликане здалеку надягати маски на злісних "порушників".

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Оригінальний пристрій виконаний у формі пневматичного чотирьохствольного пістолета, що використовує в ролі "боєприпасів" медичні маски. При натисканні на курок "снаряд" летить вперед і при потраплянні в ціль обв'язується навколо шиї за допомогою невеликих важків, прикріплених до зав'язки. Спочатку ентузіаст протестував винахід на манекені, а потім перевірив його працездатність і на собі – обидва експерименти пройшли успішно.

Утім, під час польових випробувань, що проводяться на каліфорнійському пляжі, з'ясувалися й деякі недоліки конструкції. Точність влучань помітно впала навіть при слабкому вітрі, а самі металеві важки довелося обмотати липкою стрічкою, щоб знизити можливу травматичність.

За результатами тестування блогер пообіцяв доопрацювати пристрій для підвищення його ефективності.

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