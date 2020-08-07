Американець створив пристрій для задротів соцмереж

Талановитий американець створює непотрібні, але дуже актуальні речі для сучасних людей. Цього разу він потішив фанатів спеціальним чохлом для тих, хто дуже активно користується соцмережами.

Знайомтесь, Метт Бенедетто – дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Більшість з них можуть підняти настрій лише своїм виглядом, що трапилось і з недавньою новинкою від Метта.

Більше винаходів від Метта: Палець для пандемії: американець здивував новим винаходом

Нещодавно хлопець розмістив відео нової "дуже необхідної речі" на платформі Reddit, де за лічені години ролик отримав майже 40 тисяч балів та понад 800 коментарів. А все тому, що Бенедетто створив спеціальний чохол для смартфона, який дозволяє швидше гортати стрічку новин.

Читайте також: Головне – не розлити молоко: у TikTok запустили кумедний челендж