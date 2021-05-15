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Трекер Apple AirTag можна використовувати для відстеження посилок
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Один з мешканців Великої Британії вирішив перевірити можливості нового трекера для пошуку речей AirTag. Він відправив мітку Apple у листі, відстежуючи її пересування упродовж усього шляху до точки призначення.
Смарт-мітка не використовує GPS для визначення місця розташування. Замість цього вона передає інформацію на пристрої Apple, що перебувають поблизу, пише 4PDA.
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Представники "яблучної" компанії запевняють, що цього буде достатньо для точного визначення розташування. Володар AirTag спробував дізнатися, чи зможе пристрій передавати дані про своє місцеперебування, якщо його відправити поштою у звичайному конверті.
Відстеження велося за допомогою фірмового додатка "Локатор", а результат довів ефективність використовуваної технології. Пристрій вдалося ідентифікувати протягом усього шляху проходження. А це може означати тільки одне: в безпосередній близькості постійно перебували "яблучні" гаджети.
Любитель експериментів вважає, що AirTag буде працювати значно гірше або взагалі не працюватиме у сільській місцевості, де мало пристроїв Apple або їх немає взагалі.
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