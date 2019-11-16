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Дизайн кросовера Ford Mustang Mach-E розкрили до прем'єри

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Ford Mustang Mach-E покажуть 17 листопада у США - фото 1
Ford Mustang Mach-E покажуть 17 листопада у США

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E, виконаний у стилі купе Mustang, виявився жертвою витоку. У мережі виявили фотографії, специфікації, а також прайс-лист моделі.

Спочатку на ринок вийде електромобіль First Edition вартістю 59 900 доларів, а слідом – найдоступніша версія за 43 895 доларів. Топовий Mustang Mach-E з приставкою GT у назві оцінили у 60 500 доларів.

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З опублікованих даних випливає, що електромобіль у виконанні First Edition можна буде відрізнити від стандартної моделі за кольором кузова Grabber Blue Metallic, контрастним рядком у салоні, логотипами з назвою серії, алюмінієвими накладками на педалях і червоним супортам. Такий кросовер випустять обмеженим тиражем.

Версії First Edition і GT будуть повнопривідними, а решта отримають привід на задні колеса. Залежно від установки потужність електромобіля варіюється від 255 до 333 кінських сил, а запас ходу досягає 480 кілометрів на американському їздовому циклі EPA. Місткість акумуляторів не уточнюється. Зате зі злитих документів випливає, що Mustang Mach-E GT розганяється від 0 до 100 кілометрів за 3,5 секунди, натомість динаміка інших версій перебуває на рівні п'яти секунд.

Дизайн кросовера Ford Mustang Mach-E розкрили до прем'єри - фото 368468

Дизайн кросовера Ford Mustang Mach-E розкрили до прем'єри - фото 368469

Дизайн кросовера Ford Mustang Mach-E розкрили до прем'єри - фото 368470

Дизайн кросовера Ford Mustang Mach-E розкрили до прем'єри - фото 368471

Дизайн кросовера Ford Mustang Mach-E розкрили до прем'єри - фото 368472

Є й деякі подробиці про доступне обладнання. Для електрокросовера передбачений пакет електронних асистентів Ford Co-Pilot360, вертикально розташований планшет у салоні для керування мультимедійною системою, а також 18- або 19-дюймові диски.

Прем'єра моделі відбудеться в Лос-Анджелесі 17 листопада (18 листопада, 4:30 за київським часом), а старт продажів запланований на наступний рік.

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Джерело: macheforum
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