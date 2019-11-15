Експерти назвали найкращі і найгірші міста для водіїв

Британська компанія Mister Auto провела дослідження і з'ясувала, які міста є найкращими для водіїв, а які найгірше пристосовані для автомобілістів.

Експертів цікавили, зокрема, інфраструктура, вартість парковки і бензину, безпека дорожнього руху, середньодобові затори, вартість утримання транспортного засобу на рік. Ситуацію оцінювали в 100 містах світу.

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У підсумку, найкращими містами для водіїв стали:

Калгарі, Канада

Дубай, ОАЕ

Оттава, Канада

Берн, Швейцарія

Ель Пасо, США

Ванкувер, Канада

Гетеборг, Швейцарія

Дюссельдорф, Німеччина

Базель, Швейцарія

Дортмунд, Німеччина

Калгарі



Рейтинг найгірших міст у світі для автомобілістів:

Мумбаї, Індія

Улан-Батор, Монголія

Колката, Індія

Лагос, Нігерія

Карачі, Пакистан

Богота, Колумбія

Сан Пауло, Бразилія

Мехіко, Мексика

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Москва, Росія

Мумбаї

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