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Експерти назвали найкращі і найгірші міста для водіїв

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Колката, Індія - фото 1
Колката, Індія / pinterest

Британська компанія Mister Auto провела дослідження і з'ясувала, які міста є найкращими для водіїв, а які найгірше пристосовані для автомобілістів.

Експертів цікавили, зокрема, інфраструктура, вартість парковки і бензину, безпека дорожнього руху, середньодобові затори, вартість утримання транспортного засобу на рік. Ситуацію оцінювали в 100 містах світу.

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У підсумку, найкращими містами для водіїв стали:

  • Калгарі, Канада
  • Дубай, ОАЕ
  • Оттава, Канада
  • Берн, Швейцарія
  • Ель Пасо, США
  • Ванкувер, Канада
  • Гетеборг, Швейцарія
  • Дюссельдорф, Німеччина
  • Базель, Швейцарія
  • Дортмунд, Німеччина
Калгарі - фото 368445
Калгарі


Рейтинг найгірших міст у світі для автомобілістів:

  • Мумбаї, Індія
  • Улан-Батор, Монголія
  • Колката, Індія
  • Лагос, Нігерія
  • Карачі, Пакистан
  • Богота, Колумбія
  • Сан Пауло, Бразилія
  • Мехіко, Мексика
  • Ріо-де-Жанейро, Бразилія
  • Москва, Росія
Мумбаї - фото 368446
Мумбаї

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Джерело: motor1
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