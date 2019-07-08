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Дизайн HONOR Band 5 розсекречений главою компанії

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HONOR Band 5 змусить Xiaomi добряче понервувати - фото 1
HONOR Band 5 змусить Xiaomi добряче понервувати

Анонс фітнес-трекера HONOR Band 4 відбувся восени минулого року, і в мережі вже з'явилася перша інформація про нову модель популярної лінійки.

Дизайн і ключова фішка HONOR Band 5 були розкриті генеральним директором бренду.

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Компанія готова поповнити лінійку моделлю HONOR Band 5 – "живе" фото майбутньої новинки вже опублікував у соціальній мережі Weibo глава HONOR Джордж Чжао. Зовні пристрій мало відрізняється від попередньої моделі, але його функціональність буде ширшою. Ключовим нововведенням стане датчик вмісту кисню у крові, який доповнить уже звичний набір можливостей фітнес-браслетів.

HONOR Band 5 можуть показати 23 липня - фото 339311
HONOR Band 5 можуть показати 23 липня

Дата анонсу та ціна HONOR Band 5 не оголошені. Очікується, що дебют новинки відбудеться 23 липня, під час презентації смартфона HONOR 9X.

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Джерело: 91mobiles
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